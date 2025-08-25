North West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, volvió a ser noticia por su look. La niña de 12 años sorprendió al llevar el pelo teñido de azul eléctrico durante una cena en Roma en compañía de su mamá, lo que generó opiniones divididas en redes sociales.
Aunque ya había sido vista con ese estilo en ocasiones anteriores, su imagen generó nuevamente revuelo. Algunos usuarios celebraron su estilo único, mientras que otros criticaron el cambio, señalando que aún es muy joven para este tipo de “transformaciones”.
El polémico look de North West a los 12 años que divide opiniones en redes
Si hay algo que Kim Kardashian tiene claro es que quiere que sus hijos —North, Saint, Chicago y Psalm— “hagan lo que los haga felices”, como lo expresó en una entrevista pasada. Y su hija mayor, North West, parece tomar esa libertad muy en serio.
A medida que crece, North ha demostrado tener un estilo propio que no pasa desapercibido, aunque para muchos sea cuestionable por su edad. Recientemente, mamá e hija fueron vistas caminando por las calles de Roma después de una cena, sin embargo, lo que llamó la atención fue el look radical que eligió la adolescente de 12 años para esa noche: pelo teñido de azul eléctrico, un escotado corset negro, falda y unas botas steampunk.
Mientras algunos usuarios de redes sociales aplaudieron su originalidad, otros expresaron preocupaciones sobre la influencia que figuras públicas como Kim Kardashian pueden tener en las decisiones de estilo de sus hijos.
"Es admirable que North exprese su individualidad, pero ¿a qué costo?", comentó un usuario en X. "¿Es realmente apropiado que una niña tan joven adopte tendencias tan adultas?", cuestionó otro.
Las veces que North West nos ha dejado claro que ya es una adolescente
Conforme pasa el tiempo, North West sigue dando señales claras de que está dejando atrás la infancia y adquiriendo un estilo y la actitud de toda una preadolescente.
En mayo de este año, horas antes de que Kim Kardashian hiciera su esperada aparición en la Met Gala 2025, North West posó junto a ella en un shoot que rápidamente llamó la atención. La adolescente llevaba trenzas con extensiones en color azul y un llamativo conjunto de piel de vaca que no pasó desapercibido.
Aunque no desfiló por la alfombra roja, la hija de Kanye West fue una presencia destacada en backstage y se mostró como un fuerte apoyo para su madre en uno de los eventos más importantes de la moda.
Otra muestra de su independencia estética fue durante su reciente fiesta de cumpleaños, celebrada en junio de este año en Los Cabos.
Durante el festejo, "Northie" —como la llama su mamá— se dejó ver, nuevamente, con el pelo teñido de azul eléctrico, un top casual azul y shorts, los cuales fueron complementados con distintas joyas.
Poco después, North fue vista nuevamente junto a su Kim saliendo del restaurante Nobu en Malibú. Aunque en esta ocasión eligió un look más casual —una playera oversized gris combinada con shorts—, lo que volvió a destacar fue su pelo azul. Sin embargo, esta vez se trataba de una peluca.