El polémico look de North West a los 12 años que divide opiniones en redes

Si hay algo que Kim Kardashian tiene claro es que quiere que sus hijos —North, Saint, Chicago y Psalm— “hagan lo que los haga felices”, como lo expresó en una entrevista pasada. Y su hija mayor, North West, parece tomar esa libertad muy en serio.

Para Kim Kardashian lo más importante es su papel como mamá. (Instagram/Kim Kardashian)

A medida que crece, North ha demostrado tener un estilo propio que no pasa desapercibido, aunque para muchos sea cuestionable por su edad. Recientemente, mamá e hija fueron vistas caminando por las calles de Roma después de una cena, sin embargo, lo que llamó la atención fue el look radical que eligió la adolescente de 12 años para esa noche: pelo teñido de azul eléctrico, un escotado corset negro, falda y unas botas steampunk.

North West comes out as a blue haired liberal in recent outing with her mother Kim Kardashian. pic.twitter.com/3Hsh3bOPt5 — Pop Base Updates (@PopBaseUpdates) August 25, 2025

Mientras algunos usuarios de redes sociales aplaudieron su originalidad, otros expresaron preocupaciones sobre la influencia que figuras públicas como Kim Kardashian pueden tener en las decisiones de estilo de sus hijos.

Hollywood celebrity Kim Kardashian was in Rome with her daughter North West in August 2025. Recent photos and a TikTok video of the two attracted commentary online over North's outfit, which some deemed inappropriate for a 12-year-old.

"Es admirable que North exprese su individualidad, pero ¿a qué costo?", comentó un usuario en X. "¿Es realmente apropiado que una niña tan joven adopte tendencias tan adultas?", cuestionó otro.