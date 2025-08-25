La bailarina española Chiqui Martí reveló que tuvo una experiencia complicada a la hora de trabajar con Shakira . En 2011, la artista fue elegida para enseñarle a la cantante algunas técnicas de pole dance para la grabación del videoclip del tema Rabiosa, sin embargo, la experiencia no resultó como esperaba.
Bailarina cuenta su mala experiencia trabajando con Shakira
Bailarina cuenta su mala experiencia trabajando con Shakira
Durante su participación en el programa español Y ahora Sonsoles, de Cadena 3, la bailarina Chiqui Martí recordó la incómoda experiencia que vivió cuando trabajó con Shakira antes de que la cantante grabara el video de la canción Rabiosa,
Durante la entrevista, la presentadora Sonsoles Ónega le preguntó de manera directa si Shakira había aprendido algo en sus clases, a lo que Martí respondió: “Ella quiso prepararse para el video de Rabiosa y rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar”, declaró.
“Y dije: ‘El primero y el último’. El segundo, tenía una asistente mía. No (trabajé más con ella)”, expresó visiblemente molesta.
@yahorasonsoles EXCLUSIVA 🟠 Chiqui Martí no tuvo muy buena experiencia enseñando a bailar a Shakira: "Estaba muy venida arriba". 📲 Al completo en la web de #YAhoraSonsoles . \\\\\\\\\\ 📺 ‘YAS verano’ todas las tardes con Pepa Romero en Antena 3 a partir de las 17:00h. 👉 WhatsApp del programa en la descripción del perfil. #YAS #Shakira #Baile #ChiquiMartí ♬ sonido original - Yahorasonsoles
La experta detalló los motivos por los que, según ella, resultó complicado instruir a la intérprete de Hips don't lie. “Porque si tú vienes a que yo te enseñe lo que no sabes hacer tú y sé hacer yo, no me puedes estar diciendo: ‘A ver qué haces’, ‘Haz eso’, ‘Repítelo’, ‘No, repítelo’”, comentó.
La bailarina española revela que Shakira no es una buena alumna
La bailarina española Chiqui Martí declaró que su experiencia a la hora de trabajar Shakira no fue positiva. Afirmó que la cantante le hizo pasar momentos difíciles durante las clases de pole dance.
Martí recordó lo que le dijo a Shakira cuando intentó enseñarle algunos movimientos: 'Escucha, a mí ya me sale, pero la que va a grabar el videoclip vas a ser tú".
A la pregunta directa sobre si Shakira era una buena alumna, la bailarina respondió con un rotundo “No”. Además, señaló que la cantante llevaba puestas unas medias y no se las quería quitar.
“‘Shaki, con medias no puede bailar nadie. Yo llevo las piernas con aceite, que me encanta y tal, pero yo no puedo bailar así’. Entonces me dijo: ‘No, no’”, narró.
Martí finalmente, reveló que cobró por su servicio por adelantado, incluso le pagaron los escalones que Shakira rompió en su estudio.