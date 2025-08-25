Bailarina cuenta su mala experiencia trabajando con Shakira

Durante su participación en el programa español Y ahora Sonsoles, de Cadena 3, la bailarina Chiqui Martí recordó la incómoda experiencia que vivió cuando trabajó con Shakira antes de que la cantante grabara el video de la canción Rabiosa,

Shakira (Instagram)

Durante la entrevista, la presentadora Sonsoles Ónega le preguntó de manera directa si Shakira había aprendido algo en sus clases, a lo que Martí respondió: “Ella quiso prepararse para el video de Rabiosa y rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar”, declaró.

“Y dije: ‘El primero y el último’. El segundo, tenía una asistente mía. No (trabajé más con ella)”, expresó visiblemente molesta.



La experta detalló los motivos por los que, según ella, resultó complicado instruir a la intérprete de Hips don't lie. “Porque si tú vienes a que yo te enseñe lo que no sabes hacer tú y sé hacer yo, no me puedes estar diciendo: ‘A ver qué haces’, ‘Haz eso’, ‘Repítelo’, ‘No, repítelo’”, comentó.