Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Bailarina cuenta su mala experiencia trabajando con Shakira

La bailarina española Chiqui Martí declaró que su experiencia profesional con Shakira no fue positiva: afirmó que la cantante le hizo pasar momentos difíciles durante las sesiones de pole dance.
lun 25 agosto 2025 05:12 PM
Shakira
Shakira

La bailarina española Chiqui Martí reveló que tuvo una experiencia complicada a la hora de trabajar con Shakira . En 2011, la artista fue elegida para enseñarle a la cantante algunas técnicas de pole dance para la grabación del videoclip del tema Rabiosa, sin embargo, la experiencia no resultó como esperaba.

Publicidad

Bailarina cuenta su mala experiencia trabajando con Shakira

Durante su participación en el programa español Y ahora Sonsoles, de Cadena 3, la bailarina Chiqui Martí recordó la incómoda experiencia que vivió cuando trabajó con Shakira antes de que la cantante grabara el video de la canción Rabiosa,

Shakira
Shakira

Durante la entrevista, la presentadora Sonsoles Ónega le preguntó de manera directa si Shakira había aprendido algo en sus clases, a lo que Martí respondió: “Ella quiso prepararse para el video de Rabiosa y rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar”, declaró.

“Y dije: ‘El primero y el último’. El segundo, tenía una asistente mía. No (trabajé más con ella)”, expresó visiblemente molesta.

@yahorasonsoles EXCLUSIVA 🟠 Chiqui Martí no tuvo muy buena experiencia enseñando a bailar a Shakira: "Estaba muy venida arriba". 📲 Al completo en la web de #YAhoraSonsoles . \\\\\\\\\\ 📺 ‘YAS verano’ todas las tardes con Pepa Romero en Antena 3 a partir de las 17:00h. 👉 WhatsApp del programa en la descripción del perfil. #YAS #Shakira #Baile #ChiquiMartí ♬ sonido original - Yahorasonsoles

La experta detalló los motivos por los que, según ella, resultó complicado instruir a la intérprete de Hips don't lie. “Porque si tú vienes a que yo te enseñe lo que no sabes hacer tú y sé hacer yo, no me puedes estar diciendo: ‘A ver qué haces’, ‘Haz eso’, ‘Repítelo’, ‘No, repítelo’”, comentó.

Publicidad

La bailarina española revela que Shakira no es una buena alumna

La bailarina española Chiqui Martí declaró que su experiencia a la hora de trabajar Shakira no fue positiva. Afirmó que la cantante le hizo pasar momentos difíciles durante las clases de pole dance.

Shakira
Shakira

Martí recordó lo que le dijo a Shakira cuando intentó enseñarle algunos movimientos: 'Escucha, a mí ya me sale, pero la que va a grabar el videoclip vas a ser tú".

A la pregunta directa sobre si Shakira era una buena alumna, la bailarina respondió con un rotundo “No”. Además, señaló que la cantante llevaba puestas unas medias y no se las quería quitar.

“‘Shaki, con medias no puede bailar nadie. Yo llevo las piernas con aceite, que me encanta y tal, pero yo no puedo bailar así’. Entonces me dijo: ‘No, no’”, narró.

Martí finalmente, reveló que cobró por su servicio por adelantado, incluso le pagaron los escalones que Shakira rompió en su estudio.

Publicidad

Tags

Shakira

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien.jpg

Publicidad