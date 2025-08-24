Mía Rubín se sincera sobre el costo personal que ha pagado por perseguir sus sueños

Mía Rubín admitió que en varios momentos de su vida la autocrítica se volvió demasiado severa, generándole pensamientos que terminaron por lastimarla.

Mía Rubín (Instagram)

“Al final a pesar de hacerme daño a mí misma, también le estoy haciendo daño a ella (a mi yo de niña) y eso no me lo perdono, porque es una niña que no se merece eso y que nunca se mereció ese dolor por parte mía que se supone que yo tengo que protegerme, que cuidarme, amarme sin importar qué. Yo le pediría una disculpa a ella, soy super sensible, soy una chillona como podrán ver”.

La joven cantante reconoció que, aunque cumplir sus sueños en la música ha sido gratificante, enfocarse de lleno en su carrera también ha resultado complejo. La artista señaló que, durante este proceso, algunas amistades adoptaron actitudes inesperadas hacia ella.



Así lo reveló cuando fue cuestionada sobre las personas de las que esperaría una disculpa: “Tal vez luego esperas disculpas de ciertas amistades que te hirieron o que te lastimaron, de ciertas personas que tal vez ya no se quedaron en el camino. Esta etapa en la que empecé a trabajar más perdí muchas amistades y fue muy triste para mí porque eran personas que yo veía para toda la vida”, declaró.

Finalmente, Mía reconoció el papel fundamental de sus papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín, a quienes agradeció por acompañarla y respaldarla en todo momento mientras avanza en la construcción de su carrera y en la búsqueda de sus sueños.