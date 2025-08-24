Mía Rubín se sincera sobre el costo personal que ha pagado por perseguir sus sueños

Mía Rubínse sinceró sobre los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado desde niña al crecer bajo los reflectores.
Aunque su talento artístico le abrió camino en el espectáculo, la joven reconoció que la autocrítica y la exposición mediática han marcado su trayectoria. En una reciente entrevista , se conmovió hasta las lágrimas, cuando confesó que, de tener la oportunidad, se pediría perdón a sí misma por las veces que se juzgó y fue muy dura con ella misma.
Mía Rubín Legarretahabló abiertamente sobre los retos que ha enfrentado en su camino artístico desde que era niña. La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín reconoció que ha atravesado momentos complicados marcados por la autocrítica y la constante exposición mediática.
En su visita al podcast La barra de Santiago, el conductor le preguntó directamente a quién le pediría disculpas en la vida, a lo que la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín no dudó en responder:
“Le pediría una disculpa a mí misma, a mi yo de chiquita, porque pienso en ella y me entristece que tal vez como que pienso que le haya hecho tanto daño”, declaró visiblemente conmovida.
Mía Rubín destacó la importancia de reconciliarse con su pasado y consigo misma. Aunque creció en un entorno familiar estable y armonioso, reconoció que en diversas etapas de su vida solía ser demasiado autocrítica, lo que le generó momentos de dolor derivados de esos pensamientos.
“Al final a pesar de hacerme daño a mí misma, también le estoy haciendo daño a ella (a mi yo de niña) y eso no me lo perdono, porque es una niña que no se merece eso y que nunca se mereció ese dolor por parte mía que se supone que yo tengo que protegerme, que cuidarme, amarme sin importar qué. Yo le pediría una disculpa a ella, soy super sensible, soy una chillona como podrán ver”.
La joven cantante reconoció que, aunque cumplir sus sueños en la música ha sido gratificante, enfocarse de lleno en su carrera también ha resultado complejo. La artista señaló que, durante este proceso, algunas amistades adoptaron actitudes inesperadas hacia ella.
Así lo reveló cuando fue cuestionada sobre las personas de las que esperaría una disculpa: “Tal vez luego esperas disculpas de ciertas amistades que te hirieron o que te lastimaron, de ciertas personas que tal vez ya no se quedaron en el camino. Esta etapa en la que empecé a trabajar más perdí muchas amistades y fue muy triste para mí porque eran personas que yo veía para toda la vida”, declaró.
Finalmente, Mía reconoció el papel fundamental de sus papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín, a quienes agradeció por acompañarla y respaldarla en todo momento mientras avanza en la construcción de su carrera y en la búsqueda de sus sueños.