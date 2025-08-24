La inesperada reacción de Tom Hiddleston al escuchar el nombre de Taylor Swift en un programa en vivo

La reacción de Tom Hiddleston al escuchar el nombre de Taylor Swift

Acompañado por su coprotagonista de The Life of Chuck, Karen Gillan, Tom Hiddleston hablaba sobre su afición por explorar lecturas deportivas en internet durante su tiempo libre, cuando el presentador Devin Griffin desvió la conversación para mencionar de manera inesperada los hábitos en línea de Taylor Swift.

Tom Hiddleston (Getty Images)

“Suelo acabar en resúmenes deportivos”, dijo la estrella de Loki. “Ya sea fútbol, o si me perdí algún campeonato de tenis. Hay muchos periodistas deportivos que escriben realmente muy bien sobre el deporte, y me encanta leer lo que han escrito”.

En ese momento, Griffin mencionó a Swift, señalando que, según los informes, se ha convertido en fanática de la NFL desde que sale con Travis Kelce y que disfruta consultar los reportes de lesiones de los jugadores, comentando también sobre sus hábitos de navegación en internet.



“Acabamos de enterarnos: Taylor Swift, gran fan de un blog de recetas de masa madre”, expresó el conductor. “Muy, muy específico, pero entiendo cómo podrías acabar enganchado a eso”.