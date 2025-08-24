La inesperada reacción de Tom Hiddleston al escuchar el nombre de Taylor Swift en un programa en vivo

Tom Hiddleston fue fue sorprendido cuando le preguntaron por su exnovia Taylor Swift durante una entrevista en vivo,
El actor, de 44 años, apareció en Heart Radio del Reino Unido cuando el nombre de la cantante se mencionó de forma inesperada, pues tal parece que el conductor olvidó que había salido con ella.
La reacción de Tom Hiddleston al escuchar el nombre de Taylor Swift
Acompañado por su coprotagonista de The Life of Chuck, Karen Gillan, Tom Hiddleston hablaba sobre su afición por explorar lecturas deportivas en internet durante su tiempo libre, cuando el presentador Devin Griffin desvió la conversación para mencionar de manera inesperada los hábitos en línea de Taylor Swift.
“Suelo acabar en resúmenes deportivos”, dijo la estrella de Loki. “Ya sea fútbol, o si me perdí algún campeonato de tenis. Hay muchos periodistas deportivos que escriben realmente muy bien sobre el deporte, y me encanta leer lo que han escrito”.
En ese momento, Griffin mencionó a Swift, señalando que, según los informes, se ha convertido en fanática de la NFL desde que sale con Travis Kelce y que disfruta consultar los reportes de lesiones de los jugadores, comentando también sobre sus hábitos de navegación en internet.
“Acabamos de enterarnos: Taylor Swift, gran fan de un blog de recetas de masa madre”, expresó el conductor. “Muy, muy específico, pero entiendo cómo podrías acabar enganchado a eso”.
Tom Hiddleston sorprendido cuando escuchar mencionan a Taylor Swift en vivo
Al parecer, Hiddleston no esperaba que se mencionara a su ex pareja y se mostró momentáneamente sorprendido, dejando que su coprotagonista, Gillan, respondiera primero. “Eso parece una pista para algo”, dijo Gillan sobre el interés de Swift en el blog de masa madre antes de bromear: “Creo que podría tener algo que ver con el Super Bowl”.
El programa de radio optó por tomar con humor el desliz y compartió el video en la cuenta de TikTok de Heart FM acompañado del comentario: “Cuando mencionas accidentalmente a su ex…”.
Taylor Swift y Tom Hiddleston tuvieron un breve romance tras conocerse en la Met Gala en mayo de 2016. La pareja salió durante tres meses antes de ponerle fin a la relación. Sin embargo, ambos han seguido adelante. La cantante lleva saliendo con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, desde el verano de 2023.
Por su parte, el actor de Marvel está comprometido con Zawe Ashton desde 2022. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo ese mismo año y actualmente espera su segundo hijo.