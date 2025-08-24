Julio César Chávez Jr. es vinculado a proceso; permanecerá en libertad condicional

Chávez Jr, es vinculado a proceso

Las autoridades estadounidenses consideraron su presencia un riesgo para la seguridad pública, debido a su situación migratoria irregular y los cargos que enfrentaba.

Julios César Chávez Jr. (Shutterstock)

El 18 de agosto fue deportado por el Departamento de Seguridad Nacional a través del cruce fronterizo en Nogales, Sonora, y entregado a las autoridades mexicanas. Posteriormente, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo, donde permaneció bajo prisión preventiva hasta la audiencia de ayer.

La audiencia se efectuó por videoconferencia, ante preocupaciones de seguridad en el traslado del imputado. El juez federal Enrique Miranda escuchó durante más de una hora los alegatos de la defensa, que argumentó presuntas violaciones a los derechos de Julio César Chávez Jr. , incluyendo incomunicación y detención ilegal.

Julio César Chávez Jr. detenido en Estados Unidos y deportado a México (Especial)

A pesar de ello, el juez decidió vincularlo a proceso por el delito de delincuencia organizada, aunque no por la totalidad de los cargos imputados. Como medida cautelar, el exboxeador enfrentará el proceso en libertad condicional por un plazo de tres meses, período en el que se llevará a cabo la investigación complementaria. Durante este tiempo, no podrá salir del país ni cambiar de domicilio sin autorización judicial.