Jennifer Lopez reinventa su vida a un año de su divorcio de Ben Affleck

Ha pasado un año desde que Jennifer Lopezinició los trámites para divorciarse de Ben Affleck, con quien había retomado su relación 17 años después de su primera ruptura.
El 20 de agosto de 2024, la cantante presentó formalmente la demanda para poner fin a su matrimonio, manteniendo en privado los detalles sobre los supuestos problemas de pareja.
Publicidad
¿Cómo se siente JLo a un año de su divocio con Ben Affleck?
Posteriormente, un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles aprobó el acuerdo de disolución el 6 de enero de 2025, estableciendo que entraría en vigor el 21 de febrero de ese mismo año.
A pesar de la situación, Jennifer Lopez presuntamente ha dejado atrás el capítulo con Ben Affleck.
De acuerdo con una fuente citada por People, la cantante ha disfrutado de un verano lleno de actividades positivas gracias a su gira Up All Night, que la llevó a recorrer países como Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá.
“Se la ha pasado genial este verano”, aseguró una fuente a la publicación.“Le encantaba conectar con los fans de todo el mundo. El tour fue increíble. Ha sido un gran objetivo para ella. Ha estado haciendo lo que realmente le gusta”, agregó.
Publicidad
Jennifer Lopez está enfocada en su carrera profesional
Por otra parte, la llamada ‘Diva del Bronx’ está concentrada en su agenda profesional y se prepara para iniciar muy pronto la promoción de la película Kiss of the Spider Man.
“Esta es la película que grabó el año pasado en Nueva York, cuando ella y Ben atravesaban un momento difícil”, explicó la fuente sobre el proyecto. “Ha recorrido un largo camino desde entonces. Está muy feliz y agradecida por su vida”, agregó el informante.
Jennifer Lopez atravesó un “verano duro”
El pasado mes de julio, durante el concierto que ofrecía en Pontevedra, España, Jennifer Lopezsorprendió al público al hacerles una importante confesión.
“Fue un verano duro, para mí y mis hijos”, declaró la artista quien comparte a sus hijos, Emme y Max, de 17 años, con su ex esposo, Marc Anthony.
“Pero les hice una promesa a ellos: quise demostrarles que se pueden atravesar momentos difíciles, que estas cosas a veces pasan en la vida, pero que de todo se sale siendo aún más fuertes y mejor que antes”, añadió.