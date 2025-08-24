Jennifer Lopez reinventa su vida a un año de su divorcio de Ben Affleck

¿Cómo se siente JLo a un año de su divocio con Ben Affleck?

Posteriormente, un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles aprobó el acuerdo de disolución el 6 de enero de 2025, estableciendo que entraría en vigor el 21 de febrero de ese mismo año.

Ben Affleck y Jennifer Lopez (Getty Images)

A pesar de la situación, Jennifer Lopez presuntamente ha dejado atrás el capítulo con Ben Affleck.

De acuerdo con una fuente citada por People, la cantante ha disfrutado de un verano lleno de actividades positivas gracias a su gira Up All Night, que la llevó a recorrer países como Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá.

Jennifer Lopez (Instagram)

“Se la ha pasado genial este verano”, aseguró una fuente a la publicación.“Le encantaba conectar con los fans de todo el mundo. El tour fue increíble. Ha sido un gran objetivo para ella. Ha estado haciendo lo que realmente le gusta”, agregó.