Chiara Ferragni confirma su romance con Giovanni Tronchetti tras un año de su divorcio

Chiara Ferragni confirma su relación con Giovanni Tronchetti

En noviembre de 2024, el diario Il Giornale d’Italia reveló que Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti fueron vistos juntos en una fiesta de Halloween en Milán. Un beso frente a las cámaras desató las primeras versiones sobre un posible romance.

Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti (Instagram)

Desde entonces, cada aparición pública alimentó las especulaciones, hasta que la influencer confirmó la relación con su más reciente publicación en Instagram.

De acuerdo con medios italianos, la relación entre Chiara y Giovanni habría surgido a partir de la convivencia cotidiana en el colegio al que asisten sus hijos. Aunque la pareja ya había sido fotografiada en distintas ocasiones paseando por Milán, esta es la primera vez que la influencer comparte una imagen junto a él en sus redes sociales.

Chiara Ferragni (Instagram)

En diciembre de 2024, el Tribunal de Milán oficializó el divorcio entre Chiara Ferragni y Fedez, otorgándoles la custodia compartida de sus dos hijos. El rapero no pagará pensión alimenticia, pero cubrirá los gastos escolares y médicos. Mientras Fedez mantiene una relación con Giulia Ottorini, Ferragni inicia una nueva etapa junto a Giovanni Tronchetti y refuerza su carrera con nuevos proyectos internacionales.