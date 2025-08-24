Chiara Ferragni confirma su romance con Giovanni Tronchetti tras un año de su divorcio

Chiara Ferragniconfirmó su romance con Giovanni Tronchetti Provera. La empresaria italiana compartió en Instagram su primera fotografía juntos en la que ambos aparecen disfrutando de un paseo en barco al atardecer
La imagen surge después de meses de rumores en torno a la vida sentimental de Ferragni, tras su mediática separación del rapero Fedez.
Chiara Ferragni confirma su relación con Giovanni Tronchetti
En noviembre de 2024, el diario Il Giornale d’Italia reveló que Chiara Ferragniy Giovanni Tronchetti fueron vistos juntos en una fiesta de Halloween en Milán. Un beso frente a las cámaras desató las primeras versiones sobre un posible romance.
Desde entonces, cada aparición pública alimentó las especulaciones, hasta que la influencer confirmó la relación con su más reciente publicación en Instagram.
De acuerdo con medios italianos, la relación entre Chiara y Giovanni habría surgido a partir de la convivencia cotidiana en el colegio al que asisten sus hijos. Aunque la pareja ya había sido fotografiada en distintas ocasiones paseando por Milán, esta es la primera vez que la influencer comparte una imagen junto a él en sus redes sociales.
En diciembre de 2024, el Tribunal de Milán oficializó el divorcio entre Chiara Ferragni y Fedez, otorgándoles la custodia compartida de sus dos hijos. El rapero no pagará pensión alimenticia, pero cubrirá los gastos escolares y médicos. Mientras Fedez mantiene una relación con Giulia Ottorini, Ferragni inicia una nueva etapa junto a Giovanni Tronchetti y refuerza su carrera con nuevos proyectos internacionales.
¿Quién es Giovanni Tronchetti, el nuevo novio de Chiara Ferragni?
Giovanni Tronchetti Provera, de 43 años, proviene de una de las familias más influyentes de Italia. Hijo de MarcoTronchetti Provera, actual vicepresidente ejecutivo de Pirelli y expresidente de Telecom Italia, y de Cecilia Pirelli, heredera de la histórica familia fundadora de la compañía.
Giovanni ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad, Nueva Movilidad y Deportes de Motor en Pirelli. Estudió Administración de Empresas en la prestigiosa London English School y, tras graduarse, decidió incorporarse al legado familiar dentro de la compañía familiar.
Tronchetti estuvo casado con la empresaria alemana Nicole Moellhausen, radicada en Milán. Su matrimonio, que duró siete años, concluyó hace doce meses. De esa relación nacieron tres hijos.
La prensa ha descrito a Giovanni como un heredero que, pese a su responsabilidad al frente de un importante emporio, mantiene un perfil discreto y alejado de los medios.