Katy Perry pasará el cumpleaños de su hija Daisy en la corte

El próximo 26 de agosto, Katy Perry pasará el cumpleaños de su hija, Daisy Dove Bloom, en la corte… o al menos una parte de éste, debido a que tiene que testificar ante un juez por la batalla legal que está en curso sobre una residencia en California.
La cantante Katy Perry no podrá celebrar el cumpleaños de su hija Daisy Dove como habría soñado. Esto debido a que el martes 26 de agosto la intérprete de “Last friday night” y “Dark Horse” tendrá que declarar —aunque de manera virtual— en la corte de Los Ángeles por la disputa legal que sigue su curso desde hace cuatro años, en torno a una mansión en Montecito, según da a conocer People.
Y aunque la audiencia se movió para ajustarse a la agenda de su gira The Lifetimes Tour, desafortunadamente coincidió con el día en que festejará el cumpleaños número cinco de su hija, a quien tuvo con su ex prometido Orlando Bloom.
Katy Perry pasará parte del cumpleaños de su hija testificando ante un juez
El conflicto en torno a la residencia ubicada en Montecito y que obligará a Katy Perry a declarar ante la corte el día en que su hija Daisy Dove cumplirá cinco años de edad comenzó en 2020, cuando la cantante y Orlando Bloom firmaron la compra de la casa del empresario Carl Westcott por 15 millones de dólares.
Unos días después, Westcott intentó rescindir el contrato. Argumentó que no estaba en condiciones mentales de vender, pues se encontraba bajo medicación tras una cirugía y sufría un padecimiento neurológico.
El caso se alargó durante años hasta que, en 2023, un juez validó la operación de compra a favor de la cantante. Desde entonces, la disputa entró en una segunda etapa: definir los daños y las indemnizaciones que cada parte debía cubrir.
Si bien Katy Perry no figura como demandada (sino su mánager financiero, Bernie Gudvi), sí reclamó las pérdidas económicas que, a su juicio, había sufrido durante el pleito. En documentos citados por Bloomberg Law se hablaba de casi 4.9 millones de dólares, una cifra que incluía rentas no cobradas y gastos de mantenimiento.
Chris Pratt figura en el pleito por la residencia que Katy Perry y Orlando Bloom compraron en Montecito
El caso dio un giro peculiar cuando se mencionó que Chris Pratt había rentado la casa en algún momento, lo que complicó los cálculos de “pérdida de renta” que reclamaba la cantante.
Más tarde, la tensión también llegó a la sala de audiencias. El juez Joseph Lipner llamó la atención a los abogados de Katy Perry por los cambios de agenda que intentaron introducir para que ella testificara desde la gira y calificó esas maniobras de “escandalosas”. Finalmente, Lipner fijó el testimonio para el 26 de agosto y limitó la comparecencia a un par de horas. Pero, más allá de los tecnicismos legales, el calendario resultó cruel debido a la importancia de esa fecha.
Mientras tanto, la familia Westcott mantuvo la postura de que el empresario, hoy de 85 años y con enfermedad de Huntington, no debía haber firmado la venta y consideró excesivas las reclamaciones de la cantante.
Daisy Dove Bloom y los cambios en su dinámica familiar
Daisy Dove Bloom nació el 26 de agosto de 2020, en plena pandemia, y desde entonces sus papás, Katy Perry y Orlando Bloom, habían tratado de resguardar su vida privada.
Este año, sin embargo, la niña estuvo presente en el vuelo espacial en el que su mamá participó junto a Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, y otras mujeres. Además de que ha sido vista en distintas ocasiones durante la gira de conciertos de Katy o de viaje también con Orlando.
Recientemente, la dinámica familiar de Daisy Dove cambió, luego de que Katy Perry, de 40 años (y quien estuvo saliendo con Justin Trudeau), y Orlando Bloom, de 48 años, se separaron en medio de rumores sobre el rumbo de su relación, pero ambos han dicho que comparten la crianza de su hija y mantienen una dinámica centrada en la coparentalidad.