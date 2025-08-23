Katy Perry pasará el cumpleaños de su hija Daisy en la corte

Chris Pratt figura en el pleito por la residencia que Katy Perry y Orlando Bloom compraron en Montecito

El caso dio un giro peculiar cuando se mencionó que Chris Pratt había rentado la casa en algún momento, lo que complicó los cálculos de “pérdida de renta” que reclamaba la cantante.

Más tarde, la tensión también llegó a la sala de audiencias. El juez Joseph Lipner llamó la atención a los abogados de Katy Perry por los cambios de agenda que intentaron introducir para que ella testificara desde la gira y calificó esas maniobras de “escandalosas”. Finalmente, Lipner fijó el testimonio para el 26 de agosto y limitó la comparecencia a un par de horas. Pero, más allá de los tecnicismos legales, el calendario resultó cruel debido a la importancia de esa fecha.

Katy Perry y Orlando Bloom compraron una residencia en Montecito que tiene a la cantante en un pleito legal (Getty Images)

Mientras tanto, la familia Westcott mantuvo la postura de que el empresario, hoy de 85 años y con enfermedad de Huntington, no debía haber firmado la venta y consideró excesivas las reclamaciones de la cantante.

Daisy Dove Bloom y los cambios en su dinámica familiar

Daisy Dove Bloom nació el 26 de agosto de 2020, en plena pandemia, y desde entonces sus papás, Katy Perry y Orlando Bloom, habían tratado de resguardar su vida privada.

Este año, sin embargo, la niña estuvo presente en el vuelo espacial en el que su mamá participó junto a Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, y otras mujeres. Además de que ha sido vista en distintas ocasiones durante la gira de conciertos de Katy o de viaje también con Orlando.

Orlando Bloom con su hija Daisy Dove en 2022 (Diggzy/Shutterstock/Diggzy/Shutterstock)

Recientemente, la dinámica familiar de Daisy Dove cambió, luego de que Katy Perry, de 40 años (y quien estuvo saliendo con Justin Trudeau), y Orlando Bloom, de 48 años, se separaron en medio de rumores sobre el rumbo de su relación, pero ambos han dicho que comparten la crianza de su hija y mantienen una dinámica centrada en la coparentalidad.