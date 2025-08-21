La reacción de Katy Perry ante disculpa por trato durante ‘Venga la alegría’

Katy Perry reacciona a la disculpa de un mexicano por trato en Venga la alegría

El pasado 19 de agosto, durante una presentación de la cantante en el Estadio Bridgestone de Nashville, Tennessee, la cantante invitó al escenario a un joven vestido de gato y originario de Monterrey.

Frente a miles de asistentes, el fan, llamado Orlando, aprovechó su minuto de fama para disculparse con Katy Perry por el trato que recibió durante su visita al programa matutino Venga la Alegría a finales del año pasado, momento que fue captado por el público e inmediatamente se viralizó en redes sociales



“De parte de todos los mexicanos, te pedimos una disculpa por lo que pasó en Venga la Alegría”, declaró el joven. La reacción de la cantante no se hizo esperar y en tomo de broma respondió: “¿Sí deberían disculparse?”.

Katy Perry (Instagram)

Ante la respuesta de la artista californiana, Orlando contestó: “Te entiendo, te amo mucho”, lo que provocó la risa de los asistentes. Finalmente, la cantante resaltó su cariño por México: “Siempre regresaría a México porque amo a México... ¡Viva México!”, gritó, desatando la euforia de la gente.