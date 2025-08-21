Katy Perry vivió un momento inesperado durante uno de los conciertos de su gira The Lifetimes Tour 2025 cuando un fan mexicano subió al escenario para disculparse públicamente por el trato que le dieron en el programa Venga la Alegría en su reciente visita a nuestro país.
La reacción de Katy Perry ante disculpa por trato durante ‘Venga la alegría’
Katy Perry reacciona a la disculpa de un mexicano por trato en Venga la alegría
El pasado 19 de agosto, durante una presentación de la cantante en el Estadio Bridgestone de Nashville, Tennessee, la cantante invitó al escenario a un joven vestido de gato y originario de Monterrey.
Frente a miles de asistentes, el fan, llamado Orlando, aprovechó su minuto de fama para disculparse con Katy Perry por el trato que recibió durante su visita al programa matutino Venga la Alegría a finales del año pasado, momento que fue captado por el público e inmediatamente se viralizó en redes sociales
@pakosaladote Fan mexicano se disculpa con Katy Perry en su concierto por lo que pasó en el programa venga la alegría y Katy habla sobre México #katyperry #vengalaalegria #lifetimestour #mexico #famosos ♬ sonido original - Pako Salado
“De parte de todos los mexicanos, te pedimos una disculpa por lo que pasó en Venga la Alegría”, declaró el joven. La reacción de la cantante no se hizo esperar y en tomo de broma respondió: “¿Sí deberían disculparse?”.
Ante la respuesta de la artista californiana, Orlando contestó: “Te entiendo, te amo mucho”, lo que provocó la risa de los asistentes. Finalmente, la cantante resaltó su cariño por México: “Siempre regresaría a México porque amo a México... ¡Viva México!”, gritó, desatando la euforia de la gente.
¿Qué pasó con Katy Perry durante su visita en Venga la Alegría?
En noviembre del año pasado, Katy Perry sorprendió al aparecer por sorpresa en el programa matutino Venga la Alegría de TV Azteca, donde anunció la serie de conciertos que ofreció en la Arena Ciudad de México como parte de su tour mundial The Lifetimes.
la cara de incomodidad de katy perry cuando le dijeron que se quedaría más tiempo en venga la alegría es oro.
😂😬🤨 #KatyPerryMexico pic.twitter.com/mEH6zR2ggY
— E R I C K (@ggc_0965) November 13, 2024
Durante el programa, los conductores le rindieron homenaje con coreografías de sus hits como “Last friday night”, “Hot’ N Cold”, “Dark horse” y “California girls”, sin embargo, las expresiones que hizo la cantante frente a las cámaras habrían confirmado su disgusto e incomodidad.
Cuando la invitaron a quedarse más tiempo en el programa Katy Perry respondió con un “¿More?” (“¿Más?), que fue interpretado como una expresión de incomodidad; otros señalaron que solo se trató de su peculiar sentido del humor.
Finalmente, la producción la subió a un microbús, momento que desató una serie de reacciones en las redes sociales, especialmente porque fue animada a decir la famosa frase "¡Bajan!" en español.