30 datos imprescindibles de Dua Lipa en su cumpleaños 30

30 cosas que no sabías sobre la vida de Dua Lipa

1. Su nombre, "Dua", significa "amor" en albanés.

2. Nació en Londres el 22 de agosto de 1995.

3. Sus papás son albaneses de Kosovo refugiados de la guerra de los Balcanes.

4. Su papá, Dukagjin Lipa, también fue músico y es una gran inspiración para ella.

5. Tiene dos hermanos: Rina y Gjin.

Dua Lipa y su hermana. (Instagram)

6. Vivió en Kosovo entre los 11 y 15 años antes de regresar a Londres para perseguir su carrera musical.

7. Comenzó subiendo covers a YouTube de cantantes como Christina Aguilera y Nelly Furtado.

8. Trabajó como mesera y modelo antes de firmar su primer contrato discográfico.

9. Fue rechazada por varias agencias de modelaje por “no tener el cuerpo estándar”.

Dua Lipa llega al tercer piso. (Instagram)

10. Su primera canción fue "New Love" en 2015.

11. "New Rules" fue el video que la catapultó a la fama global.

12. Es una gran fan de Prince y lo considera una de sus mayores influencias.

13. Ganó su primer Grammy en 2019 como Mejor Artista Nueva.

14. Su segundo álbum, “Future Nostalgia”, fue grabado durante la pandemia y recibió aclamación universal.

15. Tiene su propio podcast cultural: Dua Lipa: At Your Service.