Hoy, hace 30 años, nacía en el Reino Unido una figura musical: Dua Lipa. Aquella joven que alguna vez subía covers de Christina Aguilera a YouTube difícilmente habría imaginado que celebraría su llegada al tercer piso de la mejor forma: con una carrera impecable, millones de fans alrededor del mundo y una influencia musical que ha conquistado incluso a leyendas como Elton John. Festejamos su cumpleaños con 30 datos que (probablemente) no sabías sobre ella.
30 datos imprescindibles de Dua Lipa en su cumpleaños 30
30 cosas que no sabías sobre la vida de Dua Lipa
1. Su nombre, "Dua", significa "amor" en albanés.
2. Nació en Londres el 22 de agosto de 1995.
3. Sus papás son albaneses de Kosovo refugiados de la guerra de los Balcanes.
4. Su papá, Dukagjin Lipa, también fue músico y es una gran inspiración para ella.
5. Tiene dos hermanos: Rina y Gjin.
6. Vivió en Kosovo entre los 11 y 15 años antes de regresar a Londres para perseguir su carrera musical.
7. Comenzó subiendo covers a YouTube de cantantes como Christina Aguilera y Nelly Furtado.
8. Trabajó como mesera y modelo antes de firmar su primer contrato discográfico.
9. Fue rechazada por varias agencias de modelaje por “no tener el cuerpo estándar”.
10. Su primera canción fue "New Love" en 2015.
11. "New Rules" fue el video que la catapultó a la fama global.
12. Es una gran fan de Prince y lo considera una de sus mayores influencias.
13. Ganó su primer Grammy en 2019 como Mejor Artista Nueva.
14. Su segundo álbum, “Future Nostalgia”, fue grabado durante la pandemia y recibió aclamación universal.
15. Tiene su propio podcast cultural: Dua Lipa: At Your Service.
16, Fundó Service95, una plataforma editorial y boletín semanal de recomendaciones culturales y sociales.
17. Ha participado en campañas a favor de los derechos de las mujeres y refugiados.
18. Es muy fan del cine independiente y quiere dirigir algún día.
19. Apareció en la película Barbie (2023) como una de las Barbies sirena.
20. Tiene un tatuaje de una palmera en el brazo, símbolo de libertad y verano.
21. Habla inglés y albanés con fluidez.
22. Ha colaborado con Elton John, Miley Cyrus, DaBaby, Calvin Harris y más.
23. Es una apasionada del diseño y la arquitectura.
24. Fue nombrada Mujer del Año por Billboard en 2022.
25. Le encanta cocinar comida mediterránea.
26. Su perfume favorito es el Chanel No. 5.
27. Participó como jueza invitada en RuPaul’s Drag Race.
28. Su helado favorito es el de vainilla con sal y aceite de oliva.
29. Ha dicho que le gustaría lanzar su propia marca de ropa en un futuro.
30. Está comprometida con el actor y modelo británico Callum Turner.