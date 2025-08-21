Sydney Sweeney volvió a ser el centro de atención tras su reciente entrevista con The Wall Street Journal, en la que abordó sin rodeos la polémica generada por su colaboración con la marca Dr. Squatch, una edición limitada de jabón llamada "Bathwater Bliss" y elaborada, supuestamente, con agua de su propio baño. La campaña fue pensada para un público masculino y fue bien recibida por algunos, pero también recibió críticas por parte del sector femenino del público, aseguró la actriz de 25 años.
Sydney Sweeney defiende su polémico jabón de "agua de baño"; este es su argumento
Sydney Sweeney defiende su jabón tras la polémica
Antes de que Sydney Sweeney fuera tendencia por su colaboración con American Eagle y sus icónicos jeans, la actriz protagonizó otra campaña que generó revuelo en redes sociales. Se trataba de una promoción para la marca de productos de baño Dr. Squatch, que lanzó un jabón de edición limitada para hombres infusionado con el “agua de baño” de Sydney. Este producto, llamado oficialmente Sydney’s Bathwater Bliss, se agotó en cuestión de segundos.
Lamentablemente, lo que parecía una estrategia de marketing ingeniosa terminó generando una avalancha de críticas en redes sociales y medios de comunicación. Ahora, en una entrevista con The Wall Street Journal, Sydney Sweeney rompió el silencio sobre la polémica y salió en defensa de su producto.
La actriz de 25 años recordó que, aunque el lanzamiento fue altamente exitoso —el producto se agotó en cuestión de segundos—, no pudo ignorar las acusaciones que señalaban un exceso de sexualización deliberada. Pero ella lo maneja con plena conciencia estratégica: "Todo es una conversación con la audiencia", afirmó, destacando la importancia de “estar al pendiente" de las reacciones públicas.
La actriz de Euphoria también afirmó que esta polémica es parte de una estrategia armada: “¿Pensándolo estratégicamente? Sí. Muy”, contestó sin titubear. Además, reveló que la idea surgió precisamente a raíz de la insistencia de los fans por algo excéntrico y memorable, una reacción que Sweeney decidió convertir en realidad con humor y creatividad.
Sydney Sweeney critica la doble moral tras comparación con Jacob Elordi
Durante la entrevista, Sydney Sweeney declaró que lo que más le llamó la atención es que fueron principalmente mujeres quienes criticaron la idea, mientras que el mismo concepto aplicado al actor Jacob Elordi —en forma de una vela inspirada en una escena viral de su película Saltburn— fue celebrado con entusiasmo. “Todas adoraban la idea del agua de baño de Jacob Elordi”, señaló.
Jacob Elordi huele la vela “Jacob Elordi's Bathwater” en The Tonight Show.— cinema updates (@cinemaupdate_) January 19, 2024
pic.twitter.com/oXXUGcCUV5
Este contraste la llevó a sacar a colación una evidente doble moral social: lo que en un hombre se interpreta como ingenioso y provocador, en una mujer se ve como un simulacro indeseable.
Por otro lado, Sydney fue cuestionada por la polémica campaña de jeans que protagonizó para American Eagle, la cual generó críticas por supuestas connotaciones racistas e incluso nazis, debido al juego de palabras entre 'genes' y 'jeans'. Sin embargo, Sweeney prefirió no hacer comentarios al respecto.