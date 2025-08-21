Sydney Sweeney defiende su polémico jabón de "agua de baño"; este es su argumento

Sydney Sweeney defiende su jabón tras la polémica

Antes de que Sydney Sweeney fuera tendencia por su colaboración con American Eagle y sus icónicos jeans, la actriz protagonizó otra campaña que generó revuelo en redes sociales. Se trataba de una promoción para la marca de productos de baño Dr. Squatch, que lanzó un jabón de edición limitada para hombres infusionado con el “agua de baño” de Sydney. Este producto, llamado oficialmente Sydney’s Bathwater Bliss, se agotó en cuestión de segundos.

Lamentablemente, lo que parecía una estrategia de marketing ingeniosa terminó generando una avalancha de críticas en redes sociales y medios de comunicación. Ahora, en una entrevista con The Wall Street Journal, Sydney Sweeney rompió el silencio sobre la polémica y salió en defensa de su producto.

La actriz de 25 años recordó que, aunque el lanzamiento fue altamente exitoso —el producto se agotó en cuestión de segundos—, no pudo ignorar las acusaciones que señalaban un exceso de sexualización deliberada. Pero ella lo maneja con plena conciencia estratégica: "Todo es una conversación con la audiencia", afirmó, destacando la importancia de “estar al pendiente" de las reacciones públicas.

Sydney Sweeney (Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld)

La actriz de Euphoria también afirmó que esta polémica es parte de una estrategia armada: “¿Pensándolo estratégicamente? Sí. Muy”, contestó sin titubear. Además, reveló que la idea surgió precisamente a raíz de la insistencia de los fans por algo excéntrico y memorable, una reacción que Sweeney decidió convertir en realidad con humor y creatividad.