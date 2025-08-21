Shakira se toma un break en playas de Cabo en medio de su gira por México

Shakira toma un respiro en las playas de Cabo durante su gira en México

Shakira se encuentra en México como parte de la segunda etapa de su exitosa gira mundial Las mujeres ya no lloran, la cual ha batido récords de ventas y ha generado una fuerte conexión emocional con su público. La gira comenzó el 11 de agosto en el Estadio Caliente de Tijuana y ha continuado por ciudades como Hermosillo, Chihuahua y, más recientemente, Torreón.

En medio de una intensa agenda profesional, la cantante colombiana decidió hacer una pausa necesaria. Con el fin de buscar un respiro físico y emocional, se trasladó a las tranquilas playas de Cabo, donde encontró el espacio ideal para desconectarse del intenso ritmo de los escenarios.

En las imágenes compartidas en redes sociales se ve a Shakira recostada sobre la arena, estirándose con calma y caminando a la orilla del mar mientras contempla el paisaje del Mar de Cortés.

Cabe destacar que Shakira aún no se despide del país. La artista colombiana seguirá recorriendo varias ciudades mexicanas en las próximas semanas. La próxima parada será en Monterrey el 23 de agosto, seguida por una serie de conciertos en la Ciudad de México los días 26, 27, 29 y 30 del mismo mes. En septiembre, la gira continuará en Querétaro el 2 y 3, Guadalajara el 6 y 7, y cerrará su paso por México en Puebla, los días 11 y 12 de septiembre.

Aunque varias funciones ya están agotadas, aún hay entradas disponibles para algunas fechas, lo que da la oportunidad a más fans de ser parte de uno de los shows más esperados del año.