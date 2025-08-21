Mientras continúa su exitosa gira Las mujeres ya no Lloran por México, Shakira aprovechó una pausa en su agenda para disfrutar de un merecido descanso en las playas mexicanas de Cabo. La cantante fue captada sola mientras meditaba y tomaba el sol, una imagen que contrasta con la intensidad de sus presentaciones en vivo.
Shakira se toma un break en playas de Cabo en medio de su gira por México
Shakira toma un respiro en las playas de Cabo durante su gira en México
Shakira se encuentra en México como parte de la segunda etapa de su exitosa gira mundial Las mujeres ya no lloran, la cual ha batido récords de ventas y ha generado una fuerte conexión emocional con su público. La gira comenzó el 11 de agosto en el Estadio Caliente de Tijuana y ha continuado por ciudades como Hermosillo, Chihuahua y, más recientemente, Torreón.
En medio de una intensa agenda profesional, la cantante colombiana decidió hacer una pausa necesaria. Con el fin de buscar un respiro físico y emocional, se trasladó a las tranquilas playas de Cabo, donde encontró el espacio ideal para desconectarse del intenso ritmo de los escenarios.
En las imágenes compartidas en redes sociales se ve a Shakira recostada sobre la arena, estirándose con calma y caminando a la orilla del mar mientras contempla el paisaje del Mar de Cortés.
Cabe destacar que Shakira aún no se despide del país. La artista colombiana seguirá recorriendo varias ciudades mexicanas en las próximas semanas. La próxima parada será en Monterrey el 23 de agosto, seguida por una serie de conciertos en la Ciudad de México los días 26, 27, 29 y 30 del mismo mes. En septiembre, la gira continuará en Querétaro el 2 y 3, Guadalajara el 6 y 7, y cerrará su paso por México en Puebla, los días 11 y 12 de septiembre.
Aunque varias funciones ya están agotadas, aún hay entradas disponibles para algunas fechas, lo que da la oportunidad a más fans de ser parte de uno de los shows más esperados del año.
Shakira interpreta “Día de enero” en México por primera vez en casi dos décadas
En su gira Las mujeres ya no lloran, Shakira emocionó a sus seguidores mexicanos durante su presentación en el Estadio Caliente de Tijuana al interpretar en vivo la canción “Día de enero”, un tema que no había cantado desde hace casi 18 años.
Previo a su interpretación, la colombiana se tomó un momento para dirigirse a la audiencia y expresó: “La tenía preparada para hoy, es la primera vez que la voy a cantar en… no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, espero que me salga bien”. Además, añadió: “Si se me olvida la letra o algo, me ayudan"
La emoción aumentó cuando la cantante dedicó la canción a “esos amigos que están ahí para siempre. No importa qué pase, están ahí, gracias".
“Día de enero” fue compuesta como una carta de amor dedicada a su entonces pareja, Antonio de la Rúa, con quien tuvo una relación entre los años 2000 y 2010. La canción habla de ese primer encuentro en enero y fue muy exitosa durante su tour Oral Fixation en 2006–2007.
Este reencuentro con el pasado se produce en medio de una gira que también marca el regreso de Antonio de la Rúa a la vida profesional de Shakira. Tras años de separación y desencuentros legales, Antonio se ha sido incorporado nuevamente al equipo de la artista, encargándose de aspectos logísticos y de gestión del tour. Aunque su relación actual es únicamente profesional, han sido vistos en diversas ocasiones en momentos familiares como cenas y actividades en compañía de sus hijos.
Shakira fue vista cenando con su expareja, Antonio de la Rúa, en un restaurante en San Diego. Aunque el encuentro entre ambos fue cordial, tranquilo y estuvo acompañado por los hijos de la cantante, las especulaciones sobre una posible reconciliación no se han hecho esperar… pic.twitter.com/Kd2ZHZU7Lv— El Diario Nueva York (@eldiariony) August 20, 2025