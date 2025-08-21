Millie Bobby Brown ya es mamá: adopta una bebé junto a Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptan a una niña

Cinco meses después, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi compartieron algunas fotografías de la segunda boda que celebraron en Villa Cetinale, una villa barroca del siglo XVII en Italia, y ahora acaban de anunciar la llegada de un nuevo integrante a su familia: una niña a la que acaban de adoptar.

Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción”, escribió la pareja en una publicación conjunta que publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram el jueves 21 de agosto. “Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”.

El mensaje concluyó con la frase: “Y luego quedaron 3. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (Getty Images)

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en 2024, después de dos años de noviazgo. Meses antes, la actriz declaró que siempre supo que Bongiovi era la persona indicada para ella. “Estaba interesada en él y quería conocerlo más”, reveló la actriz a The Sunday Times al recordar su primera conversación, que comenzó en Instagram.