Justin Bieber baila con mariachi como mexicano y enloquece las redes

Justin Bieber volvió a conquistar internet, pero esta vez no fue con una canción o un nuevo álbum, sino con sus pasos de baile.
El cantante canadiense fue captado disfrutando de la música mexicana y moviéndose al ritmo del mariachi en SRGN Studios antes del partido de fútbol de salón entre SKYLRK vs SoLA de THE LEAGUE en Los Ángeles, California.
Justin Bieber baila con mariachi como mexicano
En el video, que de inmediato se viralizó en TikTok, se puede ver a Justin Biebersonriente, relajado y totalmente metido en el ambiente, mientras intenta seguir el ritmo de los músicos, mostrando su buen humor y disposición para disfrutar de la música tradicional mexicana.
El clip, rápidamente acumuló millones de reproducciones y los fans en redes no tardaron en reaccionar con divertidos mensajes en lo que destacaron el buen ritmo del cantante de “Never say never”, incluso hubo quienes lo compararon con el rapero mexicano Santa Fe Klan.
Su espontaneidad y buena vibra enamoró a sus seguidores, demostrando que, más allá de los problemas que ha enfrentado en los últimos meses, el cantante sabe disfrutar de los momentos simples.
Justin Bieber demuestra su admiración por la cultura mexicana
Esta no es la primera vez Justin Bieber comparte su gusto por la cultura mexicana, en mayo pasado, el cantante sorprendió a su esposa Hailey al celebrarle su primer Día de las Madres con un toque muy mexicano que rápidamente se volvió viral.
En el video que compartió en sus redes sociales, se puede ver que el artista consintió a la modelo con una romántica serenata. En las imágenes, Hailey aparece sentada en un jardín decorado con flores, cuando aparece un mariachi interpretando "Cielito lindo".
La presencia del mariachi no fue una coincidencia. Todo apuntó a que la celebración giró en torno a la cultura mexicana, con una mesa llena de guacamole, nachos y ensalada de pico de gallo.
Además, Bieber no es ajeno a los ritmos latinos. En abril de 2018, durante el festival Coachella se le vio bailando una canción Los Ángeles Azules y en sus redes sociales compartió un video, con todo y sombrero, donde aparece bailando una cumbia en el que demostró tener muy buen ritmo sin importar su nacionalidad.