Justin Bieber baila con mariachi como mexicano y enloquece las redes

Justin Bieber demuestra su admiración por la cultura mexicana

Esta no es la primera vez Justin Bieber comparte su gusto por la cultura mexicana, en mayo pasado, el cantante sorprendió a su esposa Hailey al celebrarle su primer Día de las Madres con un toque muy mexicano que rápidamente se volvió viral.

En el video que compartió en sus redes sociales, se puede ver que el artista consintió a la modelo con una romántica serenata. En las imágenes, Hailey aparece sentada en un jardín decorado con flores, cuando aparece un mariachi interpretando "Cielito lindo".

Justin y Hailey Bieber (Instagram)

La presencia del mariachi no fue una coincidencia. Todo apuntó a que la celebración giró en torno a la cultura mexicana, con una mesa llena de guacamole, nachos y ensalada de pico de gallo.



Además, Bieber no es ajeno a los ritmos latinos. En abril de 2018, durante el festival Coachella se le vio bailando una canción Los Ángeles Azules y en sus redes sociales compartió un video, con todo y sombrero, donde aparece bailando una cumbia en el que demostró tener muy buen ritmo sin importar su nacionalidad.