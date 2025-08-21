Selena Gomez y el chilito Tajín se unen en la colaboración menos esperada

El maquillaje de Selena Gomez y el chilito Tajín

El lanzamiento de edición limitada entre Rare Beauty y Tajín está inspirado en los colores y sabores intensos de la cocina mexicana. El set incluye un Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy, un rojo marrón profundo que evoca la calidez de la salsa que acompaña frutas, dulces y botanas, y un Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico, un terracota con destellos dorados y cobrizos que rinde homenaje al Tajín Clásico. Ambos productos son veganos, libres de crueldad, aptos para piel sensible y dermatológicamente aprobados, aunque con una advertencia clara: no son comestibles, porque el encanto está en el color, no en el picante.

Selena Gomez lanzó una línea de maquillaje inspirada en el chilito Tajín.

Sin embargo, esta colaboración tiene un sentido más profundo para Selena porque, aunque nació en Texas, siempre ha presumido orgullosa sus raíces mexicanas, incluso ha contado en entrevistas que el chilito Tajín formó parte de su vida cotidiana. “Crecí con @tajinusa gracias a mi familia y aún lo pongo en todo… así que esta colaboración llevaba años cocinándose”, escribió en redes sociales, celebrando la unión de sus raíces con su marca.

Rare Beauty, fundada en 2020, ha trascendido como mucho más que una línea de cosméticos. Desde su creación, Selena la concibió como una plataforma para promover la autoaceptación, la inclusión y la salud mental. De hecho, la marca mantiene su compromiso social y parte de las ganancias de esta colaboración se destinará tanto al Rare Impact Fund, que da acceso a servicios de salud mental para jóvenes, como a la Escuela Nacional de Cerámica en México, en reconocimiento a la riqueza cultural que Tajín también celebra.

Selena Gomez lanzó una línea de maquillaje inspirada en el chilito Tajín.

Por su parte, el chile en polvo también tiene una historia de éxito. Su origen se remonta a 1985, cuando Horacio Fernández creó el condimento a partir de una receta familiar de chiles y limón. En 1993, la marca comenzó su expansión en Estados Unidos y actualmente está presente en más de 65 países. Su unión con Rare Beauty es la primera colaboración de la firma de Selena con una marca de alimentos.

Selena, que en 2021 lanzó su primer EP completamente en español, Revelación, y que ha participado en proyectos sociales vinculados a la inmigración y la identidad latina, dijo que con este lanzamiento refuerza su vínculo con las raíces mexicanas que siempre la han acompañado. En sus propias palabras, se trata de “una celebración de lo que nos hace únicos: nuestra cultura, nuestra energía y los momentos que compartimos”, como explicó al presentar el set.