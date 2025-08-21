Hulk Hogan pudo morir a causa de una negligencia médica, señala reporte

Negligencia médica pudo causar la muerte de Hulk Hogan

De acuerdo con las versiones dadas a conocer y aunque no se ha confirmado si fue una cirugía cardíaca o cervical, se indica que el cirujano que operó a Hulk Hogan podría haber lesionado el nervio frénico, que es esencial para el funcionamiento del diafragma y, por lo tanto, de la respiración.

La declaración del terapeuta fue revisada por los oficiales en el lugar y se presume que quedó registrada en las cámaras corporales usadas durante la intervención.

Brooke Hogan, hija del luchador, solicitó una autopsia para aclarar las causas del fallecimiento. Aunque inicialmente se reportó que el cuerpo no había sido incinerado, no hay confirmación oficial sobre si la cremación ya se realizó.

Hulk Hogan (Rob Kim/Getty Images for Fanatics)

El informe forense reveló que Hulk Hogan padecía leucemia linfocítica crónica y fibrilación auricular, condiciones que complicaron su salud y derivaron en un infarto agudo de miocardio que le quitó la vida.

Las investigaciones sobre la muerte de Hulk Hogan continúan. La posible negligencia médica, sumada a años de desgaste físico y enfermedades crónicas, podría replantear la versión final sobre el fallecimiento de quien fuera una leyenda del entretenimiento deportivo.