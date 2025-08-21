La inesperada muerte de Hulk Hogan, ícono de la lucha libre profesional, pudo haber sido ocasionada por una negligencia médica, según deja ver un nuevo reporte.
A los 71 años, Terry Gene Bollea (nombre verdadero del luchador) falleció el 24 de julio de 2025 en su residencia de Clearwater, Florida, tras un paro cardíaco. No obstante, recientes testimonios y reportes policiales sugieren que su deceso podría haberse evitado.
Hulk Hogan pudo morir a causa de una negligencia médica, señala reporte
De acuerdo con un informe del Departamento de Policía de Clearwater, un terapeuta ocupacional se encontraba en la casa de Hulk Hogan cuando este dejó de respirar. Fue su esposa, Sky Daily, quien alertó y realizó la llamada al 911.
Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y trataron de reanimar al luchador durante unos 30 minutos antes de trasladarlo al Hospital Morton Plant, donde fue declarado muerto a las 11:17 de la mañana de ese día.
El terapeuta presente informó a los oficiales que Hogan habría sido víctima de negligencia médica durante una operación reciente.
Negligencia médica pudo causar la muerte de Hulk Hogan
De acuerdo con las versiones dadas a conocer y aunque no se ha confirmado si fue una cirugía cardíaca o cervical, se indica que el cirujano que operó a Hulk Hogan podría haber lesionado el nervio frénico, que es esencial para el funcionamiento del diafragma y, por lo tanto, de la respiración.
La declaración del terapeuta fue revisada por los oficiales en el lugar y se presume que quedó registrada en las cámaras corporales usadas durante la intervención.
Brooke Hogan, hija del luchador, solicitó una autopsia para aclarar las causas del fallecimiento. Aunque inicialmente se reportó que el cuerpo no había sido incinerado, no hay confirmación oficial sobre si la cremación ya se realizó.
El informe forense reveló que Hulk Hogan padecía leucemia linfocítica crónica y fibrilación auricular, condiciones que complicaron su salud y derivaron en un infarto agudo de miocardio que le quitó la vida.
Las investigaciones sobre la muerte de Hulk Hogan continúan. La posible negligencia médica, sumada a años de desgaste físico y enfermedades crónicas, podría replantear la versión final sobre el fallecimiento de quien fuera una leyenda del entretenimiento deportivo.
Así fueron los últimos años de Hulk Hogan
La salud de Hulk Hogan había empeorado significativamente en los últimos años. Durante la última década se sometió a más de 25 operaciones, incluyendo intervenciones en la espalda, reemplazos de rodilla, cadera y hombros, cirugía cardíaca de alto riesgo en junio de 2025, además de procedimientos en cuello, abdomen y ojos.
En sus últimos días, Hogan presentaba fatiga crónica, pérdida de peso, dificultad respiratoria y dependencia de oxígeno. Su esposa Sky había negado públicamente que estuviera en estado crítico, asegurando que su corazón era “fuerte” tras una cirugía cervical realizada semanas antes.
La vida de Hulk Hogan: del ring a la televisión y el cine
Hogan estuvo casado tres veces. Su primera esposa fue Linda Claridge, con quien tuvo dos hijos: Brooke y Nick Bollea. Tras divorciarse en 2009, se casó con Jennifer McDaniel en 2010, relación que finalizó en 2021.
En septiembre de 2023, contrajo matrimonio con Sky Daily, instructora de yoga, con quien compartía su residencia en Clearwater. Su relación con sus hijos fue compleja. Brooke ha hablado abiertamente sobre tensiones familiares y distanciamiento, mientras que Nick ha enfrentado problemas legales, incluyendo un arresto por conducir bajo la influencia del alcohol.
Hulk Hogan fue seis veces campeón mundial de la WWE y miembro del Salón de la Fama desde 2005. Su figura definió la era dorada de la lucha libre en los años ochenta y noventa en Estados Unidos, y su carisma le permitió incursionar en cine, televisión y negocios.
Entre sus emprendimientos destacan Hogan’s Beach Shop, Hogan’s Hangout y la marca Real American Beer. La WWE le rindió homenaje en el evento SmackDown en Cleveland, con la presencia de leyendas como Jimmy Hart y Sargento Slaughter.