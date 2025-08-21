El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto destapa la verdadera personalidad de Taylor Swift

Tras el impacto que tuvo el anuncio de álbum número 12 de Taylor Swift,el cual lleva por título The Life of a Showgirl, era inevitable preguntarle al cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto si volverá a colaborar con la cantante en esta nueva era.
Su relación profesional comenzó en 2020 con el videoclip The Man. Desde entonces han trabajado juntos en cuatro proyectos que han dejado huella en la filmografía musical de la estrella, todos ellos dirigidos por la cantante: “Cardigan”, “Willow”, y finalmente “Fortnight”, con el que Taylor ganó el premio al mejor video en la pasada edición de los MTV Video Music Awards.
¿Rodrigo Prieto volverá a trabajar con Taylor Swift?
Rodrigo Prietoestuvo en el encuentro de nominados al premio Ariel, organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pues su ópera prima Pedro Páramo compite en 16 categorías, incluidas Mejor película, Dirección y Fotografía.
Durante el evento, el director de fotografía fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a colaborar creativamente con Taylor Swift ahora que la cantante anunció que su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, será lanzado oficialmente el próximo 3 de octubre.
“No puedo decir nada, estoy en espera, a ver qué pasa”, expresó en declaraciones para el periódico El Universal.
El mexicano aprovechó para destacar la capacidad de la cantautora para reinventarse, especialmente ahora que sorprendió con una nueva imagen inspirada en el mundo del espectáculo y el glamour, un estilo que evoca el cabaret europeo. Sin embargo, el fotógrafo mexicano fue más allá y elogió la personalidad y humildad de la cantante pese a su estatus de estrella mundial.
“Siempre se reinventa, pero lo que no cambia es que la educaron bien sus padres y es una buena persona. Es agradecida con la gente, saluda al crew con autenticidad, no nada más de 'Soy Taylor Switf y les voy a demostrar que soy muy linda’. Su look cambia, pero su corazón no”, señaló.
Rodrigo Prieto resalta la creatividad artística de Taylor Swift
Esta no es la primera vez que Rodrigo Prieto habla de la creatividad artística de Taylor Swift. En una entrevista para Quién y a propósito del estrenó de su ópera prima Pedro Páramo, compartió que desde que trabajaron por primera vez en The Man, la cantante tenía muy claro lo que quería reflejar en el videoclip.
“Yo creo que me llamaron porque The Man tiene similitudes con El lobo de Wall Street. Ella la hace de hombre, entonces fue genial. Desde el principio me sentí muy a gusto con ella. Taylor tenía muy clara la historia: inventó la trama, las secuencias, sabía exactamente qué iba a ocurrir en cada momento de la canción”, recordó.
Fue entonces cuando el mexicano sumó su experiencia cinematográfica: “Fue muy bonito sentarme con ella y que me contara sus ideas, y decirle: ‘Bueno, pero ¿cómo te lo imaginas? ¿De lejos o cerca? ¿Desde atrás o de adelante?’, así fuimos encontrando juntos la manera de contar visualmente su historia”, compartió.
Prieto no ocultó su admiración por Taylor Swift, a quien reconoce no solo como artista y cantante, sino también como directora: “Sí le veo futuro como directora. Bueno, ya lo es… y estoy seguro de que lo seguirá siendo”, afirmó.