El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto destapa la verdadera personalidad de Taylor Swift

¿Rodrigo Prieto volverá a trabajar con Taylor Swift?

Rodrigo Prieto estuvo en el encuentro de nominados al premio Ariel, organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pues su ópera prima Pedro Páramo compite en 16 categorías, incluidas Mejor película, Dirección y Fotografía.

Rodrigo Prieto, Post Malone y Taylor Swift (GettyImages)

Durante el evento, el director de fotografía fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a colaborar creativamente con Taylor Swift ahora que la cantante anunció que su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, será lanzado oficialmente el próximo 3 de octubre.

“No puedo decir nada, estoy en espera, a ver qué pasa”, expresó en declaraciones para el periódico El Universal.

Rodrigo Prieto y Taylor Swift (Instagram)

El mexicano aprovechó para destacar la capacidad de la cantautora para reinventarse, especialmente ahora que sorprendió con una nueva imagen inspirada en el mundo del espectáculo y el glamour, un estilo que evoca el cabaret europeo. Sin embargo, el fotógrafo mexicano fue más allá y elogió la personalidad y humildad de la cantante pese a su estatus de estrella mundial.

“Siempre se reinventa, pero lo que no cambia es que la educaron bien sus padres y es una buena persona. Es agradecida con la gente, saluda al crew con autenticidad, no nada más de 'Soy Taylor Switf y les voy a demostrar que soy muy linda’. Su look cambia, pero su corazón no”, señaló.