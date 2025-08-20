A sus 42 años y siendo mamá de dos hijos, Anahí sigue siendo una de las actrices y cantantes mexicanas más vigentes y disciplinadas con su cuidado personal. Algo que quedó demostrado cuando presumió su figura en traje de baño mientras disfrutaba de una tarde soleada en la alberca. Misma que incluso llamó la atención de su esposo, Manuel Velasco Coello, quien no perdió la oportunidad de fotografiar infraganti a la cantante y expresar su amor y admiración a la mamá de sus hijos, Manuel y Emiliano.
La inesperada reacción de Anahí al paparazzi de Manuel Velasco
Luego de 10 años de casados, Manuel Velasco demostró que sigue tan enamorado de Anahí como el primer día, prueba de ello fue el paparazzi que el político mexicano le hizo a la cantante en traje de baño mientras se bronceaba.
"Amor, te vi justo antes de empezar a nadar y no pude evitar tomarte esta foto. Tu disciplina, tus ganas, tu amor por cada día dar lo mejor de ti, es lo que te hace única. Te amo”, escribió Velasco en su perfil de Instagram junto a la fotografía.
La actriz no pudo evitar reaccionar ante el divertido gesto de su pareja y escribió: “¡Ay, paparazzi! Te amo”.
Como era de esperarse, los fans de la cantante no tardaron en reaccionar y le enviaron cientos de mensajes en los que resaltaron la belleza y el carisma de la artista, pero, sobre todo, el amor que se tiene la pareja: “Qué hermoso ver a nuestra Anahí tan radiante. Siempre llenas de luz y amor cada lugar en el que estás. Gracias por inspirarnos tanto, reina” y “Qué bonita foto, qué bonita la modelo, qué bonito lo que escribiste, qué bonito su amor”, fueron algunos mensajes de sus seguidores.
Anahí y Manuel Velasco: Una década juntos
El pasado mes de abril Anahí y Manuel Velasco celebraron su décimo aniversario de bodas, recordando la fecha especial con fotos y mensajes emotivos que compartieron con sus seguidores en redes sociales.
En ese momento, la cantante fue la primera en pronunciarse con un mensaje en el que expresó a su esposo el gran amor que siente por él, además de reconocer que gracias él cumplió wel sueño de tener su propia familia.
"¡Feliz aniversario! 10 años de casados y 14 años desde aquel día donde apareciste en mi vida transformaste mi mundo entero al recordarme lo bonito que era volver a creer en mí. Gracias por regalarme lo más grande que tengo... ¡nuestra familia! Por ustedes 3 lo doy todo. Te amo", escribió la artista.
Por su parte, Manuel Velasco también le dedicó un emotivo mensaje a la mamá de sus hijos: "¡Feliz aniversario amor de mi vida! Hace 10 años nos casamos en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Hace 14 años fue la mejor bendición haberte conocido. Desde el primer momento llenaste nuestras vidas de amor, de alegría, de sueños e ilusiones. Gracias por ser la mejor esposa, la mejor novia, la mejor amiga y sobre todo la mejor mamá del mundo”, compartió el político.
Fue el 25 de abril de 2015, tras exactamente tres años de noviazgo, que la pareja se dio el sí en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras una romántica pedida de mano en octubre de 2014.