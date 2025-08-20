La inesperada reacción de Anahí al paparazzi de Manuel Velasco

Anahí reacciona al paparazzi que le hizo Manuel Velasco

Luego de 10 años de casados, Manuel Velasco demostró que sigue tan enamorado de Anahí como el primer día, prueba de ello fue el paparazzi que el político mexicano le hizo a la cantante en traje de baño mientras se bronceaba.

"Amor, te vi justo antes de empezar a nadar y no pude evitar tomarte esta foto. Tu disciplina, tus ganas, tu amor por cada día dar lo mejor de ti, es lo que te hace única. Te amo”, escribió Velasco en su perfil de Instagram junto a la fotografía.

La actriz no pudo evitar reaccionar ante el divertido gesto de su pareja y escribió: “¡Ay, paparazzi! Te amo”.

Anahí y Manuel Velasco. Causan polémica en cada evento al que asisten porque ella es del medio del espectáculo y él es político y además Anahí tiene muchos seguidores. (Archivo QuiÃ©n)

Como era de esperarse, los fans de la cantante no tardaron en reaccionar y le enviaron cientos de mensajes en los que resaltaron la belleza y el carisma de la artista, pero, sobre todo, el amor que se tiene la pareja: “Qué hermoso ver a nuestra Anahí tan radiante. Siempre llenas de luz y amor cada lugar en el que estás. Gracias por inspirarnos tanto, reina” y “Qué bonita foto, qué bonita la modelo, qué bonito lo que escribiste, qué bonito su amor”, fueron algunos mensajes de sus seguidores.