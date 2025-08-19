Dueños de palcos del Estadios Azteca podrán usarlos durante el Mundial de Futbol

Y es que desde 2024, los titulares de los palcos y plateas emprendieron una disputa legal para defender sus derechos de uso, después de que se advirtiera que durante el Mundial podrían quedar excluidos del inmueble.

Estadio Azteca (Hector Vivas/Getty Images)

Como en cada Copa del Mundo, la FIFA asume el control de los estadios sede, lo que en este caso ponía en riesgo que los propietarios de estos espacios en el Estadio Azteca perdieran el acceso a los mismos durante los cinco partidos que se disputarán en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Quién tiene derecho de uso de los palcos del Estadio Azteca?

Tras audiencias de conciliación en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las partes programaron una cita clave para el 9 de septiembre, fecha en la que —según el abogado de los palcohabientes, Ángel Diego Vázquez— el estadio se comprometió a presentar una solución definitiva que garantice el acceso de todos los propietarios a los cinco juegos del Mundial en el Azteca.

En esa mesa, representantes del inmueble reconocieron que habían “entregado a FIFA todos los palcos” sin aval de los titulares, lo que detonó la presión pública y regulatoria.