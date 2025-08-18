Chris Pratt sorprende al compartir fotos inéditas por el cumpleaños 13 de su hijo Jack

El otro lado de Chris Pratt: críticas por su trato desigual entre sus hijos

Jack nació en 2012, siete semanas antes de lo previsto y con un peso de apenas 1.6 kilogramos. Su nacimiento prematuro requirió múltiples cirugías y terapias físicas durante sus primeros años, un desafío que, según han compartido ambos, fortaleció el vínculo entre Chris Pratt y su ex esposa Anna Faris.

Anna Farris y Chris Pratt con su hijo Jack. (Jesse Grant/Getty Images for Disney)

Desde el nacimiento prematuro de Jack en 2012, Chris Pratt se mostró profundamente comprometido con su rol como padre. En enero de 2013, cuatro meses después del nacimiento de su hijo, el actor ofreció una entrevista en Late Night with David Letterman, en donde aseguró que su hijo "está completamente sano".

"!Es simplemente... increíble!", dijo Pratt. "Es tan perfecto y lo quiero muchísimo".

Chris Pratt y su hijo Jack. (Kevork Djansezian/Getty Images)

A pesar de que en 2017 el actor estadounidense se divorció de Anna Farris, ambos acordaron una crianza compartida basada en la cercanía y la cooperación. Según People, pactaron vivir a no más de dos kilómetros de distancia entre sí hasta que Jack terminara sexto grado. Además, decidieron no establecer pensión alimenticia ni manutención infantil, y compartir una cuenta bancaria para cubrir los gastos del niño.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por mantener una relación parental armoniosa, Pratt ha sido objeto de críticas en años recientes.

En 2021, generó controversia al publicar un mensaje en Instagram en el que describía a su hija con Katherine Schwarzenegger como “hermosa y saludable”, una frase que muchos interpretaron como una insensible comparación con Jack, quien enfrentó complicaciones médicas desde su nacimiento.

Anna Faris trends on Twitter as people show her love after her ex-husband, Chris Pratt, praised his new wife in a new Instagram post, saying: “she's given me an amazing life, a gorgeous healthy daughter.”



Anna Faris has been open about her son Jack's health issues. pic.twitter.com/bQbiEOsY6n — Pop Crave (@PopCrave) November 4, 2021

Además, en 2023, Pratt fue criticado por omitir a Anna Faris en su publicación del Día de la Madres, donde solo mencionó a su mamá, su suegra y a su actual esposa. Aunque algunos defendieron su decisión, otros consideraron que era inapropiado no reconocer a la madre de su hijo.