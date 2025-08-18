Chris Pratt celebró el cumpleaños 13 de su hijo Jack, fruto de su matrimonio con Anna Faris, con una emotiva publicación en Instagram. Este inesperado gesto se produce en medio de diversas controversias mediáticas que han puesto a prueba la imagen pública de Pratt y su papel como padre en los últimos años.
Chris Pratt sorprende al compartir fotos inéditas por el cumpleaños 13 de su hijo Jack
Este domingo, Chris Pratt celebró el cumpleaños 13 de su hijo Jack, fruto de su matrimonio con Anna Faris, con quien estuvo casado por más de 9 años.
El actor estadounidense recurrió a sus historias de Instagram para compartir un collage de fotos de su "mini-yo". Aunque tanto él como Katherine Schwarzenegger (su actual esposa) y Anna Faris suelen mantener a sus hijos alejados del ojo público, las fotos ofrecieron una mirada poco común a la vida de Jack.
"¿Tengo un hijo adolescente?", se maravilló Chris al escribir la foto, enfatizando: "Jack, no puedo creer que hoy cumplas 13 años", escribió el actor.
Actualmente, Chris Pratt es papá de tres hijos junto a su esposa, Katherine Schwarzenegger —hija del actor y ex gobernador Arnold Schwarzenegger— con quien se casó en 2019. La pareja tiene a Lyla, de cinco años; Eloise, de tres; y Ford, nacido en noviembre de 2024.
El otro lado de Chris Pratt: críticas por su trato desigual entre sus hijos
Jack nació en 2012, siete semanas antes de lo previsto y con un peso de apenas 1.6 kilogramos. Su nacimiento prematuro requirió múltiples cirugías y terapias físicas durante sus primeros años, un desafío que, según han compartido ambos, fortaleció el vínculo entre Chris Pratt y su ex esposa Anna Faris.
Desde el nacimiento prematuro de Jack en 2012, Chris Pratt se mostró profundamente comprometido con su rol como padre. En enero de 2013, cuatro meses después del nacimiento de su hijo, el actor ofreció una entrevista en Late Night with David Letterman, en donde aseguró que su hijo "está completamente sano".
"!Es simplemente... increíble!", dijo Pratt. "Es tan perfecto y lo quiero muchísimo".
A pesar de que en 2017 el actor estadounidense se divorció de Anna Farris, ambos acordaron una crianza compartida basada en la cercanía y la cooperación. Según People, pactaron vivir a no más de dos kilómetros de distancia entre sí hasta que Jack terminara sexto grado. Además, decidieron no establecer pensión alimenticia ni manutención infantil, y compartir una cuenta bancaria para cubrir los gastos del niño.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por mantener una relación parental armoniosa, Pratt ha sido objeto de críticas en años recientes.
En 2021, generó controversia al publicar un mensaje en Instagram en el que describía a su hija con Katherine Schwarzenegger como “hermosa y saludable”, una frase que muchos interpretaron como una insensible comparación con Jack, quien enfrentó complicaciones médicas desde su nacimiento.
Anna Faris trends on Twitter as people show her love after her ex-husband, Chris Pratt, praised his new wife in a new Instagram post, saying: “she's given me an amazing life, a gorgeous healthy daughter.”— Pop Crave (@PopCrave) November 4, 2021
Anna Faris has been open about her son Jack's health issues. pic.twitter.com/bQbiEOsY6n
Además, en 2023, Pratt fue criticado por omitir a Anna Faris en su publicación del Día de la Madres, donde solo mencionó a su mamá, su suegra y a su actual esposa. Aunque algunos defendieron su decisión, otros consideraron que era inapropiado no reconocer a la madre de su hijo.
Happy Mother’s Day to all of the mothers out there. Especially grateful today for @KSchwarzenegger. You’re a wonderful partner. You’ve provided me such a blessed life. Our two daughters are so lucky to have you and you’re the best step mama to Jack. And to my mom, Kathy, you… pic.twitter.com/RcxLpQHj8W— Chris Pratt (@prattprattpratt) May 14, 2023