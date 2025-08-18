Bella Thorne reacciona a las críticas tras proponerle matrimonio a su novio

Bella Thorne sorprendió a su novio, Mark Emms, al proponerle matrimonio, luego de que él se lo propusiera el año pasado. La ex estrella de Disney, compartió un video en su cuenta de Instagram del momento en el que se arrodilló para entregarle el anillo al productor de cine.
Las fotos y videos muestran el romántico ambiente que la actriz y cantante de 27 años armó para este especial momento, pues decoró el espacio con velas, arreglos florales y globos rojos en forma de corazón.
Bella Thorne le propone matrimonio a su novio Mark Emms
"Hace 3 años nos conocimos, un año después él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también", escribió la ex estrella de Disney junto a su publicación.
Sin embargo, lo que al principio parecía un romántico gesto, se convirtió en un polémico debate entre sus seguidores; pues mientras unos apoyaron su propuesta de matrimonio y le compartieron sus buenos deseos, hubo quienes pensaron lo contrario.
“Poder femenino, te amo por esto”, escribió uno de sus seguidores. ¡Lo más lindo que vi hoy”, agregó otro. Pero también existieron comentarios en contra: “Bueno, chicas, no normalicemos esto, ¿de acuerdo?”, mientras que otro usuario dijo de manera sarcástica: "Preferiría que me arrancaran las uñas antes que hacer eso".
Ante la polémica que provocó su publicación, Bella Thorne recurrió a sus Instagram Stories donde reaccionó a los comentarios de seguidores: "¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos!", escribió sobre una foto de su prometido y su perro.
La primera vez que Bella Thorne se comprometió con su novio, Mark Emms
Mark Emms le propuso matrimonio a Bella Thorneen mayo de 2023 en su casa de California, el productor sorprendió a la actriz con un anillo de diamante, reportó la revista Vogue en ese momento.
Desde entonces, la cantante tenía muy clara la idea de cómo quería que fuera su boda y confesó a la publicación que soñaba con casarse en unn campo del Reino Unido, tierra natal de su prometido.
También adelantó que planeaba transformar ese día en un desfile de moda, ya que no pensaba conformarse con un solo vestido, sino con cuatro. “¡Toda novia necesita no uno, sino cuatro vestidos!”, afirmó.