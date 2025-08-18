Bella Thorne reacciona a las críticas tras proponerle matrimonio a su novio

Bella Thorne le propone matrimonio a su novio Mark Emms

"Hace 3 años nos conocimos, un año después él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también", escribió la ex estrella de Disney junto a su publicación.

Sin embargo, lo que al principio parecía un romántico gesto, se convirtió en un polémico debate entre sus seguidores; pues mientras unos apoyaron su propuesta de matrimonio y le compartieron sus buenos deseos, hubo quienes pensaron lo contrario.

“Poder femenino, te amo por esto”, escribió uno de sus seguidores. ¡Lo más lindo que vi hoy”, agregó otro. Pero también existieron comentarios en contra: “Bueno, chicas, no normalicemos esto, ¿de acuerdo?”, mientras que otro usuario dijo de manera sarcástica: "Preferiría que me arrancaran las uñas antes que hacer eso".

Bella Thorne y Mark Emms (Getty Images)

Ante la polémica que provocó su publicación, Bella Thorne recurrió a sus Instagram Stories donde reaccionó a los comentarios de seguidores: "¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos!", escribió sobre una foto de su prometido y su perro.