¿Se acabó la amistad? Taylor Swift y Blake Lively ya no se hablan, aseguran

¿Se acabó la amistad? Taylor Swift y Blake Lively ya no se hablan

La larga amistad entre Taylor Swift y Blake Lively ha estado bajo escrutinio desde que el nombre de la cantante se vio involucrado en la batalla legal entre Lively y su coprotagonista y director de It Ends With Us, Justin Baldoni. El conflicto comenzó en diciembre de 2024 y ha generado tensiones tanto dentro como fuera del set.

Ahora, una fuente cercana a ambas famosas consultada por People aseguró que “Taylor y Blake no se hablan”, lo que confirmaría los rumores de un posible distanciamiento entre las dos.

Cabe mencionar que, en abril de este año, otra fuente contó a People que Taylor Swift se sentía "muy dolida" tras verse involucrada en el caso legal entre Blake Lively y Ryan Baldoni.

En mayo, otra fuente comentó a la misma revista que la amistad entre Swift y Lively "se había estancado".

Taylor Swift y Blake Lively. (Getty Images)

Por si fuera poco, una persona del entorno de ambas confirmó a Entertainment Tonight el distanciamiento entre Taylor y Blake: "Aún se están dando espacio y no están hablando".

“Taylor no quiere tener nada que ver con la batalla legal entre Blake y Justin”, señaló la fuente, quien además explicó que la cantante “es leal y apoya a todos sus amigos, pero siente que su papel en esto ha sido exagerado y que la situación ha causado tensión en su amistad".

El origen del distanciamiento entre Taylor Swift y Blake Lively

La tensión surgió cuando Blake Lively inició una demanda contra su coprotagonista y director Justin Baldoni, alegando acoso sexual y represalias durante el rodaje de It Ends With Us en diciembre de 2024. Baldoni respondió con una contrademanda millonaria por difamación y extorsión.

En el curso de este proceso, el equipo legal de Baldoni intentó involucrar indirectamente a Taylor Swift, señalando que Lively habría usado su amistad con la cantante —y con su esposo Ryan Reynolds— para ejercer presión y obtener cambios en el guion. Incluso se mencionó que Lively la nombró como una de sus "dragones" en supuestos mensajes privados.