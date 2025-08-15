¿Se acabó la amistad? Taylor Swift y Blake Lively ya no se hablan, aseguran

En medio del reciente anuncio del nuevo álbum de Taylor Swift , The Life of a Showgirl, comenzaron a circular rumores sobre que la canción "Ruin the Friendship", incluida en su duodécimo disco, podría estar dirigida a Blake Lively.
Y es que, según fuentes citadas por People y Entertainment Tonight, la relación entre ambas se habría enfriado tanto que, recientemente, habrían dejado de hablarse. Lo que ha desatado una ola de especulaciones entre los fans sobre una posible ruptura entre las antiguas amigas.
¿Se acabó la amistad? Taylor Swift y Blake Lively ya no se hablan
La larga amistad entre Taylor Swift y Blake Lively ha estado bajo escrutinio desde que el nombre de la cantante se vio involucrado en la batalla legal entre Lively y su coprotagonista y director de It Ends With Us, Justin Baldoni. El conflicto comenzó en diciembre de 2024 y ha generado tensiones tanto dentro como fuera del set.
Ahora, una fuente cercana a ambas famosas consultada por People aseguró que “Taylor y Blake no se hablan”, lo que confirmaría los rumores de un posible distanciamiento entre las dos.
Cabe mencionar que, en abril de este año, otra fuente contó a People que Taylor Swift se sentía "muy dolida" tras verse involucrada en el caso legal entre Blake Lively y Ryan Baldoni.
En mayo, otra fuente comentó a la misma revista que la amistad entre Swift y Lively "se había estancado".
Por si fuera poco, una persona del entorno de ambas confirmó a Entertainment Tonight el distanciamiento entre Taylor y Blake: "Aún se están dando espacio y no están hablando".
“Taylor no quiere tener nada que ver con la batalla legal entre Blake y Justin”, señaló la fuente, quien además explicó que la cantante “es leal y apoya a todos sus amigos, pero siente que su papel en esto ha sido exagerado y que la situación ha causado tensión en su amistad".
El origen del distanciamiento entre Taylor Swift y Blake Lively
La tensión surgió cuando Blake Lively inició una demanda contra su coprotagonista y director Justin Baldoni, alegando acoso sexual y represalias durante el rodaje deIt Ends With Us en diciembre de 2024. Baldoni respondió con una contrademanda millonaria por difamación y extorsión.
En el curso de este proceso, el equipo legal de Baldoni intentó involucrar indirectamente a Taylor Swift, señalando que Lively habría usado su amistad con la cantante —y con su esposo Ryan Reynolds— para ejercer presión y obtener cambios en el guion. Incluso se mencionó que Lively la nombró como una de sus "dragones" en supuestos mensajes privados.
Nueva canción de Taylor Swift podría ser una indirecta a Blake Lively
Hace unos días, Taylor Swift anunció el lanzamiento de su próximo álbum, The Life of a Showgirl, el cual incluirá una canción titulada "Ruin the Friendship". Desde entonces, los fans de la cantante han comenzado a especular que el tema podría estar inspirado en su relación con Blake Lively en medio de los rumores sobre un distanciamiento entre ambas.
Swift reveló durante una reciente aparición en el podcast de su novio Travis Kelce que grabó el álbum mientras se encontraba en la etapa europea de su "Eras Tour," es decir, antes de verse involucrada indirectamente en el drama legal entre Blake Lively y Justin Baldoni.