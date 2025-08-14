De fan a confidente: Así es la amistad entre Sabrina Carpenter y Taylor Swift
Antes de ser amigas, Sabrina Carpenter era una gran fan de Taylor Swift. Tras muchos años de admiración finalmente logró no solo conocer a su ídolo, sino que ahora tendrá una colaboración en su nuevo álbum.
La tarde de ayer Taylor Swiftpresentó oficialmente la portada de su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl' que estará disponible el 3 de octubre, un proyecto que describió como alegre, salvaje y dramático.
"Viene del lugar más contagioso, alegre, salvaje y dramático en el que estuve en mi vida. Esa efervescencia llega aquí. Son 12 canciones, no hay más". El lanzamiento será el próximo 3 de octubre”, escribió.
Sabrina Carpenter una verdadera Swiftie
Entre la lista de canciones destaca el tema “The Life of a Showgirl", el único dueto del álbum en colaboración con Sabrina Carpenter .
La intérprete de “Espresso” siempre ha sido una gran admiradora de Taylor Swift, a quien considera una de sus mayores influencias musicales. Desde su juventud, mucho antes de conocer en persona a su ídolo, siguió de cerca cada paso de su carrera. Incluso logró cierta fama en YouTube por sus versiones de las canciones “White Horse” y “Picture to Burn” de Swift.
Además de interpretar su música, Carpenter también asistió a varios conciertos de Taylor. La ex estrella de Disney finalmente tuvo la oportunidad de conocer a su artista favorita en uno de sus conciertos de la gira Reputation.
"Llevaba a sus gatos con ella", recordó Carpenter sobre su primer encuentro con Swift en una entrevista de enero de 2024 con Who What Wear. "Tengo hermanas mayores, así que, en todo caso, se sentía como ese tipo de relación".
¿Cómo surgió la amistad entre Taylor Swift y Sabrina Carpenter?
Tras ese primer encuentro, su amistad se empezó a ser más cercana a medida que Carpenter empezaba a hacerse un nombre en la industria musical.
Los cantantes posaron juntas en la fiesta posterior a los VMA 2022 y tres meses después, Swift y Carpenter asistieron a los American Music Awards. Al año siguiente pasaron el rato en la fiesta posterior a los Grammy y dos meses después Carpenter fue visto en la carpa VIP del espectáculo The Eras Tour de Swift en Filadelfia.
Finalmente Sabrina fue anunciada como una de las teloneras de Taylor en su gira por latinoamérica. “¡Estoy encantada de contarles esto! ¡México, Argentina y Brasil: Este año les traemos el Tour de las Eras!”, escribió Swift a través de sus redes sociales en ese momento.
Sabrina Carpenter really went from not being able to enter a karaoke contest to meet Taylor Swift in 2009 to performing with her live 15 years later 🥹🫶 pic.twitter.com/LDyFkJ2UHH
“¡La dulce princesa angelical @SabrinaAnnLynn nos acompañará en todos los shows!”, agregó.
A lo que Sabrina contestó: “Y el mayor agradecimiento que jamás le di a Taylor. Me siento muy afortunado de ser testigo de la magia que eres tú y de este tour. ¡Realmente no hay nadie como tú y nunca lo habrá! " escribió.
Ambas son admiradoras de su trabajo
Mientras Sabrina Carpenter seguía dominando las listas con sus éxitos “Espresso” y “Please Please Please”, Swift felicitó a su amiga por sus logros: “Verano de Sabrina y que continúe por siempre”, declaró Swift.
Carpenter también ha hablado de su estrecha conexión con Swift y de cuánto admira su ética de trabajo.
“¡Bueno, Taylor es una estrella del rock! Es una auténtica gánster con todo. Digan lo que digan, todo lo que la he visto abordar, lo ha hecho con gracia”, dijo Carpenter en una entrevista con Variety. “Las publicaciones sobre que tengo que 'pedirle permiso'... no. Es una de mis mejores amigas, y cenamos o nos escribimos y charlamos como si fueras tu mejor amiga”.
Ese mismo mes, Swift felicitó a Carpenter por el lanzamiento de su último álbum, Short n' Sweet: "Ha creado un álbum extraordinario", escribió Swift junto a una foto ambas en su historia de Instagram. Al compartir un enlace para escuchar el álbum de Carpenter, escribió: "¡VAMOS A APOYAR A NUESTRA CHICA!".