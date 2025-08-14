De fan a confidente: Así es la amistad entre Sabrina Carpenter y Taylor Swift

¿Cómo surgió la amistad entre Taylor Swift y Sabrina Carpenter?

Tras ese primer encuentro, su amistad se empezó a ser más cercana a medida que Carpenter empezaba a hacerse un nombre en la industria musical.

Taylor Swift y Sabrina Carpenter (Instagram)

Los cantantes posaron juntas en la fiesta posterior a los VMA 2022 y tres meses después, Swift y Carpenter asistieron a los American Music Awards. Al año siguiente pasaron el rato en la fiesta posterior a los Grammy y dos meses después Carpenter fue visto en la carpa VIP del espectáculo The Eras Tour de Swift en Filadelfia.

Finalmente Sabrina fue anunciada como una de las teloneras de Taylor en su gira por latinoamérica. “¡Estoy encantada de contarles esto! ¡México, Argentina y Brasil: Este año les traemos el Tour de las Eras!”, escribió Swift a través de sus redes sociales en ese momento.



Sabrina Carpenter really went from not being able to enter a karaoke contest to meet Taylor Swift in 2009 to performing with her live 15 years later 🥹🫶 pic.twitter.com/LDyFkJ2UHH — The Eras Tour (@tswifterastour) February 23, 2024

“¡La dulce princesa angelical @SabrinaAnnLynn nos acompañará en todos los shows!”, agregó.

A lo que Sabrina contestó: “Y el mayor agradecimiento que jamás le di a Taylor. Me siento muy afortunado de ser testigo de la magia que eres tú y de este tour. ¡Realmente no hay nadie como tú y nunca lo habrá! " escribió.