Jennifer Aniston hace fuertes confesiones sobre la muerte de Matthew Perry

Jennifer Aniston hizo confesiones muy personales sobre la muerte de su amigo y compañero de Friends, Matthew Perry. En una entrevista para Vanity Fair, la actriz confesó que el luto por Perry inició mucho antes de su fallecimiento (ocurrido en octubre de 2023), debido a la larga batalla que él enfrentó contra la adicción.
La actriz reveló que ella y sus compañeros de reparto —Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc— hicieron todo lo que estaba en sus manos por ayudar a Perry durante sus luchas contra las adicciones.
Elenco de Friend hizo todo lo posible por ayudar a Matthew Perry
“Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, declaró Aniston. “Parecía que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él”.
Sin embargo, la actriz aclaró que está en paz porque Perry ya superó ese dolor: “Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que haya superado ese dolor”, reconoció.
Cuando Matthew Perry murió en octubre de 2023 a los 54 años por una sobredosis de ketamina,Jennifer Anistonescribió un conmovedor homenaje a través de Instagram.
“Tener que decirle adiós a nuestro Matty ha sido una locura de ola de emociones que nunca antes habíamos experimentado. Él era parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Y lo logró, nos hizo reír a todos. Y reír a carcajadas”.
Jennifer Aniston fue una de las personas que más se esforzó por apoyar a Matthew Perry durante su lucha contra las adicciones. En el set de Friends, incluso lo confrontó por sus problemas de consumo y junto al resto del elenco intentó acompañarlo tanto durante la serie como después de ella.
“Estaba feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Era feliz, eso es todo lo que sé. No tenía dolor. No luchaba. Era feliz”.
Matthew Perryenfrentó adicciones por más de 30 años. En su autobiografía Friends, Lovers and the Big Terrible Thing reveló que asistió a más de 6,000 reuniones de Alcohólicos Anónimos, ingresó 15 veces a rehabilitación y gastó casi 9 millones de dólares en tratamientos. Su consumo comenzó en la infancia, cuando le prescribieron fenobarbital.
La autopsia determinó que el actor falleció por una sobredosis aguda de ketamina agravada por una cardiopatía coronaria y el uso de buprenorfina. La justicia estadounidense imputó a cinco personas por su muerte, incluyendo dos médicos, un asistente personal, un intermediario y una traficante apodada la Reina de la ketamina.