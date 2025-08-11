Jennifer Aniston hace fuertes confesiones sobre la muerte de Matthew Perry

Elenco de Friend hizo todo lo posible por ayudar a Matthew Perry

“Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, declaró Aniston. “Parecía que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él”.

Friends (Especial)

Sin embargo, la actriz aclaró que está en paz porque Perry ya superó ese dolor: “Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que haya superado ese dolor”, reconoció.

Cuando Matthew Perry murió en octubre de 2023 a los 54 años por una sobredosis de ketamina, Jennifer Aniston escribió un conmovedor homenaje a través de Instagram.

Jennifer Aniston y Matthew Perry (Getty Images)

“Tener que decirle adiós a nuestro Matty ha sido una locura de ola de emociones que nunca antes habíamos experimentado. Él era parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Y lo logró, nos hizo reír a todos. Y reír a carcajadas”.