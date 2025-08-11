El inesperado regreso de Antonio de la Rúa a la vida de Shakira

¿Por qué Shakira y Antonio de la Rua terminaron su relación en malos términos?

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el año 2000 durante una cena en Buenos Aires; ella promocionaba su disco '¿Dónde Están los Ladrones?' y él acompañaba a su padre, el entonces presidente argentino Fernando de la Rúa. Lo que empezó como un romance y compromiso, se transformó también en una alianza profesional: Antonio se convirtió en el representante de Shakira, desempeñando un papel clave en el desarrollo de su carrera internacional.

Shakira y Antonio de la Rúa en 2001. (Kevin Winter/Getty Images)

La pareja permaneció junta casi 11 años. En enero de 2011, se publicó un comunicado firmado por ambos donde anunciaban que desde agosto de 2010 habían decidido tomarse un tiempo en su relación romántica, pero que continuarían como socios profesionales y amigos “indestructibles”.

Sin embargo, el tiempo reveló que la ruptura no fue tan cordial como parecía. Poco después de su separación, la cantante colombiana inició una relación con el futbolista Gerard Piqué, lo que alimentó rumores sobre la verdadera razón del quiebre. Aunque Shakira negó que hubiera una tercera persona involucrada, la coincidencia temporal llamó la atención de la prensa internacional.

Shakira y Piqué comenzaron su relación en 2011. (Jasper Juinen/Getty Images)

El conflicto escaló cuando, en 2012, De la Rúa demandó a Shakira por 100 millones de dólares en Estados Unidos, alegando que merecía una parte significativa de las ganancias de la artista por haber sido su asesor y socio clave en su éxito comercial. La demanda fue desestimada por un juez, quien concluyó que no había pruebas de un acuerdo legal vinculante entre ambos.

Shakira respondió con una contrademanda, acusándolo de apropiarse indebidamente de fondos y buscar beneficiarse económicamente tras la ruptura. También hubo disputas por propiedades compartidas, como una residencia en Punta del Este, Uruguay.