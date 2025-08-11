El inesperado regreso de Antonio de la Rúa a la vida de Shakira

El reciente reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa , evidenciado tras su presencia en uno de los conciertos de la cantante en Los Ángeles, ha generado múltiples especulaciones sobre la renovación de su vínculo. Se dice que ambos retomaron su amistad después de ser vistos conviviendo en distintas ocasiones, pero también, medios internacionales aseguran que De la Rúa ahora forma parte del equipo de comunicación de la gira "Las mujeres ya no lloran".
Esta nueva cercanía revive una historia que combina amor y profesionalismo, marcada por éxitos, desafíos y decisiones determinantes. A más de una década de su ruptura, repasamos quién fue Antonio de la Rúa en la vida de Shakira y qué significa su actual reaparición en su entorno laboral y personal.
¿Por qué Shakira y Antonio de la Rua terminaron su relación en malos términos?
Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el año 2000 durante una cena en Buenos Aires; ella promocionaba su disco '¿Dónde Están los Ladrones?' y él acompañaba a su padre, el entonces presidente argentino Fernando de la Rúa. Lo que empezó como un romance y compromiso, se transformó también en una alianza profesional: Antonio se convirtió en el representante de Shakira, desempeñando un papel clave en el desarrollo de su carrera internacional.
La pareja permaneció junta casi 11 años. En enero de 2011, se publicó un comunicado firmado por ambos donde anunciaban que desde agosto de 2010 habían decidido tomarse un tiempo en su relación romántica, pero que continuarían como socios profesionales y amigos “indestructibles”.
Sin embargo, el tiempo reveló que la ruptura no fue tan cordial como parecía. Poco después de su separación, la cantante colombiana inició una relación con el futbolista Gerard Piqué, lo que alimentó rumores sobre la verdadera razón del quiebre. Aunque Shakira negó que hubiera una tercera persona involucrada, la coincidencia temporal llamó la atención de la prensa internacional.
El conflicto escaló cuando, en 2012, De la Rúa demandó a Shakira por 100 millones de dólares en Estados Unidos, alegando que merecía una parte significativa de las ganancias de la artista por haber sido su asesor y socio clave en su éxito comercial. La demanda fue desestimada por un juez, quien concluyó que no había pruebas de un acuerdo legal vinculante entre ambos.
Shakira respondió con una contrademanda, acusándolo de apropiarse indebidamente de fondos y buscar beneficiarse económicamente tras la ruptura. También hubo disputas por propiedades compartidas, como una residencia en Punta del Este, Uruguay.
El regreso inesperado de Antonio de la Rúa a la vida de Shakira
Una sorprendente aparición de Antonio de la Rúa durante el más reciente concierto de Shakira en Estados Unidos ha encendido los rumores sobre una posible reconciliación, tras más de una década de distanciamiento.
Durante la segunda noche del concierto en el Kia Forum, de la Rúa fue captado caminando con naturalidad entre el equipo técnico y la familia de Shakira. Portaba una acreditación de staff, lo que sugiere una cercanía renovada con la artista, aunque sin confirmarse si su rol es profesional o algo más profundo. Además, los hijos del empresario caminaron junto a la cantante para hacer su tradicional entrada triunfal al concierto.
Cabe mencionar que, en los últimos meses se han producido algunos acercamientos entre ellos: los hijos de Antonio aparecieron junto a Shakira en el escenario en Buenos Aires, a principios de agosto, la cantante disfrutó de un partido en el estadio de San Diego junto a sus hijos y los hijos de de la Rúa. Por otro lado, en meses pasados, la sobrina del empresario aprovechó para tomarse una foto con la cantante mientras se encontraba en backstage.
En marzo de este año, las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez revelaron que Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a reencontrarse en el marco de la gira "Las mujeres ya no lloran". Según sus declaraciones, la cantante habría decidido reincorporarlo a su equipo de trabajo, retomando así una colaboración profesional después de más de una década de distanciamiento: “Hemos descubierto que ella contrató y está trabajando con su ex Antonio de la Rúa”, comentaron.