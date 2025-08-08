Ella es Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin que sale del anonimato para brillar por sí sola

Quién es Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin

Apple Blythe Alison Martin nació el 14 de mayo de 2004 en Londres, Inglaterra. Es la primera hija de la actriz Gwyneth Paltrow y el vocalista de Coldplay, Chris Martin. Su nombre, “Apple”, fue idea de su papá, quien según Paltrow, lo eligió porque le parecía dulce y significativo: "Cuando estábamos embarazados, su papá dijo un día: 'Si es niña, creo que debería llamarse Apple'. Sonaba tan dulce y me evoca una imagen tan hermosa; las manzanas son tan dulces, tan saludables y bíblicas, y me pareció tan bonito", recordó la actriz en una entrevista con Oprah Winfrey.

Martin tiene un hermano menor, Moses Bruce Paltrow Martin, nacido en abril de 2006. Al igual que Apple, Moses ha crecido alejado de los reflectores, aunque ha aparecido en algunos eventos familiares y ha sido mencionado en entrevistas por sus famosos padres

Gwyneth Paltrow con Apple Martin (MJ Kim/Getty Images)

Siendo hija de papás famosos, Apple apareció por primera vez en televisión a los dos años, durante un capítulo de VH1: All Access dedicado a los "20 bebés famosos más tiernos". En 2020, tuvo una breve aparición en el episodio “The Health‑Span Plan” de la serie documental de su mamá, The Goop Lab, en Netflix.

Apple Martin (Jason Crowley/BFA.com/Shutterstock)

En 2022, se graduó de Crossroads School en Santa Mónica y ese mismo año entró a la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, donde estudia la carrera de Derecho, Historia y Sociedad. Sin embargo, todo indica que Apple también heredó el gusto por la actuación de su mamá, ya que reveló en una entrevista para Interview que participa activamente en el grupo de teatro de su universidad. "Estoy en el Vanderbilt Original Cast, el grupo de teatro cabaret", dijo.

La hija mayor de Gwyneth Paltrow comenzó a destacar en el mundo de la moda en enero de 2023, cuando asistió al desfile de Chanel en el Paris Fashion Week. Según Vogue, el periodista Derek Blasberg reveló que Karl Lagerfeld, el legendario ex director creativo de la firma, ya había pronosticado su futuro en la marca cuando Apple tenía apenas cuatro años, asegurando que algún día sería “una chica Chanel”.

Apple Martin (Pascal Le Segretain/Getty Images)

El noviembre de 2024, Apple Martin realizó su esperado debut en sociedad en el prestigioso Le Bal des Débutantes en París, un evento anual que reúne a jóvenes de familias prominentes para marcar el paso a la vida adulta.

Apple de 21 años, llegó en un vestido Valentino hecho a medida. Diseñado por Alessandro Michele, el vestido sin tirantes en tono azul cielo estaba elaborado en seis capas degradé de gasa plisada de seda y ceñido a la cintura con un lazo negro. Según Vogue, el atelier tardó 750 horas en crear la pieza.