Joaquín López-Dóriga hace insospechada revelación: tuvo cáncer

En 1993, Joaquín López-Dóriga fue diagnosticado con cáncer de colón

Lo que al principio parecía una peritonitis resultó en un diagnóstico más grave, pues tras la cirugía los médicos le hallaron un tumor canceroso en el colon.

Joaquín López-Dóriga (Cuarto Oscuro)

“Yo tenía unas molestias aquí”, explicó mientras se tocaba la parte superior del abdomen. “Yo cubría como reportero de El Heraldo las giras del presidente Salinas (…) y pues me dolía. Yo le decía a un médico que iba con los reporteros del Estado Mayor: ‘Oye, me duele, dame algo para quitarme el dolor’ y pues me lo quitaba y ahí me la iba yo llevando”, contó.

Joaquín López-Dóriga relató que fue en 1993, tras regresar de un viaje de trabajo, cuando su esposa lo llamó para avisarle que lo recogería en el aeropuerto para llevarlo al doctor.



“Me dice: ‘Voy por ti porque ya te tengo una cita en el hospital’. Resulta que Fidel Samaniego, mi inolvidable compadre, le habló y le dijo: ‘Oye, mira, estamos cada quien en cuartos separados, pero nos tocó cuartos juntos y yo anoche, desde mi cuarto, oigo a Joaquín quejarse dormido, algo no está bien”. Entonces ahí va tu mamá por mí y dice: ‘Vámonos al hospital, al Ángeles’”, narró.

“Llegamos al hospital como a las 10:30 cuarto para las 11:00 de la noche y ya me estaban esperando, me ven y esto y lo otro y tiene peritonitis, hay que operarlo inmediatamente en este momento de urgencia. La gente se muere si no los operan”, resaltó.