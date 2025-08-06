Joaquín López-Dóriga hace insospechada revelación: tuvo cáncer

Joaquín López-Dóriga reveló que en 1993, tras ser operado de emergencia por una peritonitis, recibió un diagnóstico de cáncer que había mantenido en secreto hasta ahora.
El periodista, de 78 años, reveló en una platica con su hija María José, para su canal de YouTube, que hace más de 30 años tuvo que ingresar de emergencia al hospital debido a un fuerte dolor en el abdomen.
En 1993, Joaquín López-Dóriga fue diagnosticado con cáncer de colón
Lo que al principio parecía una peritonitis resultó en un diagnóstico más grave, pues tras la cirugía los médicos le hallaron un tumor canceroso en el colon.
“Yo tenía unas molestias aquí”, explicó mientras se tocaba la parte superior del abdomen. “Yo cubría como reportero de El Heraldo las giras del presidente Salinas (…) y pues me dolía. Yo le decía a un médico que iba con los reporteros del Estado Mayor: ‘Oye, me duele, dame algo para quitarme el dolor’ y pues me lo quitaba y ahí me la iba yo llevando”, contó.
Joaquín López-Dóriga relató que fue en 1993, tras regresar de un viaje de trabajo, cuando su esposa lo llamó para avisarle que lo recogería en el aeropuerto para llevarlo al doctor.
“Me dice: ‘Voy por ti porque ya te tengo una cita en el hospital’. Resulta que Fidel Samaniego, mi inolvidable compadre, le habló y le dijo: ‘Oye, mira, estamos cada quien en cuartos separados, pero nos tocó cuartos juntos y yo anoche, desde mi cuarto, oigo a Joaquín quejarse dormido, algo no está bien”. Entonces ahí va tu mamá por mí y dice: ‘Vámonos al hospital, al Ángeles’”, narró.
“Llegamos al hospital como a las 10:30 cuarto para las 11:00 de la noche y ya me estaban esperando, me ven y esto y lo otro y tiene peritonitis, hay que operarlo inmediatamente en este momento de urgencia. La gente se muere si no los operan”, resaltó.
Gracias a una operación los médicos le descubrieron un tumor a Joaquín López-Dóriga
El periodista reveló que, durante aquella operación, los médicos descubrieron un tumor canceroso en su colon.
“Esa peritonitis fue determinante porque al abrir para operar, cortar… lo que tuvieran que hacer, el doctor Tomás Barrientos encontró una especie de pequeño tumor en el colon”.
“Total, ya me despierto en un cuarto de hospital. Yo no sabía nada y veía que todos estaban muy compungidos (…) nadie me decía nada, yo ni sabía porque me habían hecho una recesión de intestino y me habían colocado lo que se llama una colostomía, que es una bolsa que te ponen aquí conectada al intestino, pues para que hagas lo que tienes que hacer, y pues yo ni sabía que la tenía y de repente le digo a tu mamá: ‘Oye, ¿qué pasa?, los veo muy preocupados, muy compungidos’, y ya llega el doctor y ella y el doctor me dicen que encontraron un tumor”.
Según relató Joaquín López-Dóriga , no fue capaz de procesar la noticia de inmediato. No obstante, recordó que en ese momento le pidió a su oncólogo, el doctor Juan Zinser, que hiciera todo lo necesario para lograr su recuperación.
“No entendí o sí entendí, pero me asombré de mi actitud en ese momento y luego me asombré más porque dije: ‘A ver, ¿tiene arreglo o no tiene arreglo?, ¿tiene cura o no tiene cura?’. Bueno, sí tiene cura, sí, por eso ¿sí o no?, entonces vamos a curarlo”, aseguró sin revelar los detalles de su tratamiento.