“Terrible y devastador”: así fue el doloroso adiós de Henry Cavill a Superman

James Gunn no despidió a Henry Cavill, asegura el cineasta

En otra declaración, James Gunn aclaró que él no despidió a Henry Cavill. “Primero que nada, no despedimos a Henry. Henry nunca estuvo en el reparto. Hizo un cameo (en Black Adam), y ese fue el final de su historia. Mucha gente hizo suposiciones que no eran ciertas”. Y agregó con contundencia: “Me gusta Henry. Es un gran tipo. Creo que ha sido maltratado por mucha gente, incluyendo antiguas directivas de esta compañía”.

Henry Cavill junto a Gal Gadot en Justice League

Henry Cavill debutó como Superman en Man of Steel (2013), dirigida por Zack Snyder. Su versión del superhéroe continuó en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017), Zack Snyder’s Justice League (2021) y en una breve escena en Black Adam (2022). En total, participó en cinco producciones que consolidaron su imagen como el Superman moderno, papel que ahora está en manos de David Corenswet.

El anuncio de su salida provocó una fuerte reacción en redes sociales. Miles de fanáticos manifestaron su tristeza y gratitud por su desempeño. Cavill, por su parte, escribió: “Mi turno con la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes”.