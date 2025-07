Charlize Theron se burla de Jeff Bezos y Lauren Sánchez tras su polémica boda

Charlize Theron se burla de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Charlize Theron se refirió directamente al enlace entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez durante la quinta edición de la gala benéfica de su iniciativa Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), celebrada en el backlot de Universal Studios en Los Ángeles.

La actriz de Young adults inauguró el evento —destinado a recaudar fondos en favor de la salud y seguridad de jóvenes en su Sudáfrica natal— con un comentario alusivo a lo que muchos han llamado "la boda del siglo".

“Creo que somos los únicos que no recibimos una invitación a la boda de Bezos”, expresó la actriz con expresión seria, según señala The Hollywood Reporter. “Pero no importa porque ellos apestan y nosotros somos geniales”, dijo con sentido del humor.

Charlize Theron se burla de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez (Presley Ann/Getty Images for CTAOP)

La actriz de 49 años continuó su discurso aludiendo a la difícil situación que enfrenta actualmente el mundo. Por otro lado, Theron agradeció a los asistentes por su compromiso, especialmente en un contexto global convulso: “Gracias por tomarse el tiempo para ser parte de esto, especialmente cuando el mundo parece estar en llamas porque así es. Aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos y en todo el mundo estamos retrocediendo rápidamente”, expresó Charlize.