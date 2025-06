Lucero se confiesa: le encantaría ser abuela

Lucero quiere ser abuela

Lucero, mamá de Lucerito y José Manuel con el cantante Manuel Mijares, ha consolidado una exitosa carrera en la música y la televisión desde temprana edad, sin embargo, también es una mujer plena en lo personal. La guapa actriz de 55 años disfruta también de su papel de mamá de dos jóvenes llenos de talento. Es tal su orgullo que le emociona pensar en la existencia de futuros herederos.

"Yo creo que sí hay una ilusión de decir, ojalá que mi legado, mi nombre, lo que hago, se pueda reflejar en nietos, bisnietos o yo qué sé. La verdad es que no creo llegar a ser bisabuela porque faltan muchos años, pero siempre son cosas que a uno se le antoja vivir…", comentó Lucero en una entrevista con Televisa Espectáculos.

A pesar de esta ilusión, Lucero reconoció que aún falta tiempo para que ese momento llegue y, mientras tanto, se enfoca en vivir el presente y valorar todo lo aprendido, incluso aseguró que si pudiera regresar el tiempo no cambiaría su pasado. "Estoy en serio agradecida, satisfecha, orgullosa. He pensado que, si yo viajara al pasado, por ejemplo, no cambiaría nada. Yo sí diría: ‘La verdad es que me quedo con todo igual’. Volvería a vivir igual, volvería a cometer los mismos errores, los mismos aciertos y me volvería poner a disfrutar de todo, tal vez hasta más…", confesó.