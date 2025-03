Lucero revela qué pasó con el anillo de compromiso que le dio Mijares

Mijares defiende sus icónicos looks

Y sin olvidar el tema del anillo, así respondió Lucero al ser cuestionada sobre sus motivos para aceptar participar en un programa de este tipo.

“Como no hemos podido vender el anillo de compromiso…”, dijo inmediatamente, pero poco después añadió: “No, agradecidísima con Lalo y Marcelo que me hayan tomado en cuenta para esta nueva temporada que promete tanto. Estar con mi niña hermosa, con estos jóvenes que tienen talento (…) realmente yo me siento privilegiada de estar en este programa, con este concepto”.

A su vez, Mijares también afrontó los señalamientos y críticas que recibe en redes sociales por sus peculiares looks, que incluso han sido blanco de memes entre los internautas.

“Es algo que me divierte, o sea, mucha gente dice: ‘qué ridículo tipo, a su edad, ya debería usar algo tipo pañales geriátricos’, y efectivamente, los uso, pero encontré unos que son muy pegaditos”, explicó Mijares sin profundizar en el tema, dejando entrever que no le afectan los ataques por esta situación.