Danna lanza su propio sello discográfico junto a su novio, Alex Hoyer

Danna y Alex Hoyer se estrenan como empresarios de la industria musical

De acuerdo con una entrevista con Variety, su proyecto busca empoderar a los artistas y ofrecerles un espacio donde puedan desarrollarse sin restricciones, ni presiones comerciales u otros intereses de por medio para llegar a la raíz más pura de su talento.

“Estamos creando un sello donde los artistas no solo firman, sino que se empoderan. Me hubiera encantado tener a las personas adecuadas guiando mis decisiones comerciales hace seis o siete años: necesitaba a alguien que me dijera: ‘Te mostraré cómo funciona esto’”, aseguró Danna al medio estadounidense.

Danna y Alex Hoyer lanzan su sello discográfico One Percent Records (Instagram / 1percentrec)

“Esto es algo que quiero hacer, desde el corazón, y para poner en práctica mi experiencia en esta industria y no para que esté directamente ligada a mí, a mi marca o a la Danna que el mundo conoce”, añadió.