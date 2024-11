Conmovida, Danna cuenta lo que significa 'Wicked' en su vida

Danna orgullosa de recibir a Ariana Grande y a Cynthia Erivo

“Es un honor para nosotras (Cecilia de la Cueva y yo), en nuestro país, poder traer este increíble proyecto, poder formar parte, gracias por acompañarnos 11 años, porque son 11 años de volver a vivir esta piel rosa y verde. Fue un momento muy especial recibirlas en México y que puedan vivir la emoción, todo el fandom mexicano, que sé que les va a volar la cabeza”, dijo Danna a Televisa Espectáculos.

Danna y Ceci de la Cueva (Instagram/Danna)

Horas más tarde, la intérprete de Oye Pablo recurrió a sus redes sociales para contar parte de su experiencia en la alfombra amarilla que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, y a punto de romper en llanto, expuso lo trascendental que ha sido Wicked para ella.

“No puedo procesar lo que viví, y estaba diciendo que hace mucho que no hago live, no sé desde hace cuánto, no me sentía lista, y hoy estoy muy feliz. No vi la proyección, un poco también creo que, no sé, estaba, tengo demasiado dentro, y creo que para mí el tomarme este momento después de algo tan heavy, lo que acabo de vivir, es que no sé, personalmente no miden para mí lo especial que es este proyecto”, expresó.