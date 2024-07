Alex Hoyer no siente celos de los besos que Danna se da con sus bailarinas

“Sí saben que el artista, es artista… y es parte del arte, Danna es una artista en toda la extensión de la palabra y ella se divierte mucho en el escenario, y creo que el amor, la igualdad en el amor para todos es algo que va muy, que está muy arraigado a su mensaje, y al final ella en el escenario es libre de hacer lo que ella quiera y si ella siente que en ese momento es darse un beso con su bailarina para expresar lo que ella está sintiendo, adelante”, manifestó.

Danna Paola y Alex Hoyer (Instagram/Danna Paola)

No obstante, al ser interrogado sobre sí él sería capaz de hacer lo mismo durante sus presentaciones, Hoyer respondió: “Somos muy… somos artistas… ¿un beso de tres?, pues no estaría mal… creo que depende de cada quien, el escenario es un espacio donde el artista es libre, es ese espacio donde por fin puedes llegar a soltarte y ser quién eres”.

Por último, el cantante aseguró que no es un hombre que duda de sus parejas, aunque no niega que de vez en cuando sí siente inseguridad y miedo de perder a Danna . “No, no soy celoso, pero creo que no es parte de mi personalidad, o sea, al final nunca me he considerado una persona que siente celos, y obviamente lo normal, claro que hay que ser celoso con la pareja, a lo sano”, recalcó.