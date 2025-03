Selena Gomez revela las lecciones aprendidas de sus relaciones pasadas

Las lecciones que aprendió Selena Gomez de sus relaciones pasadas

Selena Gomez habló con total franqueza sobre la evolución de su historia de amor con su prometido Benny Blanco, a quien conoce desde hace muchos años, pero con quien comenzó una relación de pareja en 2023, después del mediático romance y ruptura que la intérprete de “Lose you to love me” tuvo con Justin Bieber, y de otros romances menos significativos con otros famosos como The Weeknd.

“Creo que en el pasado, por eso le decía todo el tiempo hace 10 años, ‘No es que no hubiera querido estar contigo, simplemente no habría estado en el estado mental adecuado, y no creo que merecieras (pasar por) lo que pasé antes”, comentó Selena en la entrevista, según publica People , con lo que dejó ver que las intenciones románticas del productor musical de 37 años eran muy claras desde entonces.