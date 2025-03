Selena Gomez casi se pierde la propuesta de Benny Blanco por estar de mal humor

Selena Gomez casi se pierde la propuesta de Benny Blanco

“Tuvimos que hacer mucha promoción para el álbum”, explicó Selena Gomez . “Así que me desperté y estaba muy confundida sobre lo que estaba pasando, sobre a dónde íbamos, porque parecía bastante lejos. Entonces, estaba un poco de mal humor. Estoy cansada”, dije. “Después de esta sesión, voy a salir con mis amigos”.

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

Benny Blanco recordó su perspectiva sobre el inesperado estado de ánimo de su prometida, mientras trataba de averiguar qué hacer.

“Casi ni siquiera vino. Ella estaba como, ‘Realmente no me siento bien. Creo que simplemente me quedaré en casa hoy. ¿No podemos simplemente hacer la sesión otro día?’”, recordó. “Y yo estaba como, ‘Uhh…’ Estoy tratando de encontrar una manera de hacerlo…”.

El productor señaló que tuvo que decirle algunas mentiras antes de ponerse de rodillas, algo que le resultó difícil en ese momento.