Selena Gomez comparte nuevos detalles de su propuesta de matrimonio

El anillo de compromiso de Selena Gomez

Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena Gomez el 11 de diciembre. El anillo en sí presentaba un diamante marquesa engastado en una banda de eternidad, que los fanáticos creían que era un guiño al sencillo de Gomez de 2015, Good for You.

Benny Blanco el nuevo novio de Selena Gomez (Instagram)

“Desde los días de 'Good for You' -hace ya muchos años- ese es el diamante con el que siempre he soñado”, reveló Gomez durante la entrevista.

Si bien Gomez admitió que no estaba "obsesionada" con el aspecto que tendría su anillo, Blanco también reveló que su ahora prometida no se apegó a la misma visión de su anillo de compromiso a lo largo del tiempo. “Ella me mostraba diseños y yo siempre le hacía pequeñas pistas. Le decía: ‘Sí, pero si alguna vez hiciera uno, ¿lo querrías así?’. Y luego ella cambiaba de opinión a mitad de camino”, dijo.

Esta entrevista conjunta de la pareja se produce en medio del anuncio de su nuevo álbum, I Said I Love You First, que marca el primer proyecto de la pareja. Llegará el 21 de marzo, a menos de dos años después de que se unieron para la canción de Gomez, Single Soon.