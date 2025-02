Muere Daniel Bisogno a los 51 años

Así fueron los últimos momentos en vida de Daniel Bisogno

Luego de que Daniel Bisogno enfrentó complicaciones tras el trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre de 2024, su hermano Alex Bisogno explicó recientemente que la madrugada del miércoles 12 de febrero Daniel tuvo nuevos malestares. “Si la pregunta es si está delicado, sí está delicado, pero está delicado desde el momento en que lo iban a trasplantar”, señaló en entrevista para Ventaneando.

Sin embargo, descartó que hubiera sufrido una trombosis pulmonar, según una versión que comenzó a circular o que, en ese momento, su situación fuera de vida o muerte. Aunque sí confirmó que la presencia de una bacteria en el organismo del conductor es la que no le había permitido tener una recuperación completa y detalló la crisis que enfrentó su hermano y que lo tuvo en estado grave.

“En la noche (…) me llama la hepatóloga y me dice: ‘Regrésate al hospital porque Daniel está teniendo complicaciones para respirar, creemos que es un poco de líquido en los pulmones’. Ahí voy otra vez, firmo algunos consentimientos y me quedé a que le pusieran un catéter”, recordó Alex hace unos días.

En aquel momento, el hermano de Daniel Bisogno aseguró que el presentador de 51 años no había estado en terapia intensiva desde que tuvo el trasplante, hasta entonces. “Es importante que sepan que, al momento de poner ese catéter, que al momento de hacerle una hemodiálisis, tiene que estar en un lugar de mayor supervisión, Daniel no había estado en terapia intensiva para nada, siempre en terapia intermedia, ahora sí lo pasaron a terapia intensiva, no porque sea una situación de vida o muerte, sino por el tratamiento”.

Daniel Bisgono muere a los 51 años tras distintas complicaciones de salud

Ahora, sin embargo, se confirmó que este día, Daniel Bisogno murió, luego de que sus compañeros del programa Ventaneando fueron vistos en el hospital donde se encontraba internado, según reportaron distintos medios.

Fue en marzo de 2023 cuando Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia debido a un cuadro hepático que lo llevó directo al área de terapia intensiva.

Daniel Bisogno (Getty Images)

Aquella vez, Pati Chapoy informó a la audiencia que había sufrido un choque séptico tras habérsele reventado unas varices del esófago, por lo que médicos especialistas habían tenido que operarlo a fin de pegar las varices de nuevo y ligar las que estaban a punto de reventarse.

“Fue algo sorpresivo porque el viernes estuvimos aquí con él, estaba normal, muy halagüeño, contando el fin de semana, pensando en su obra de teatro, y de repente, hoy en la mañana. Yo tengo un enorme cariño por Daniel, una gran admiración, lo queremos muchísimo, es nuestro compañero de hace 26 años, lo vemos diario, hemos vivido su vida, y esto es una parte más”, contaba su compañero Pedro Solá en aquel entonces.

Luego de este episodio, y tras varios días internado, Daniel Bisogno se reincorporó al programa visiblemente más delgado y demacrado. Decía que se encontraba bajo observación médica y que se sometía a diversos chequeos para monitorear su estado de salud.

Según explicó en alguna ocasión, su enfermedad hepática le había causado problemas para metabolizar algunos alimentos y medicamentos, por lo que debía seguir una dieta estricta y evitar el alcohol. En octubre de 2023 volvió a ser internado. Aquella vez, le retiraron la vesícula que ya le estaba dando problemas.