Daniel Bisogno está intubado y en terapia intensiva

Pese a la gravedad de la situación, la periodista puntualizó: “Obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría, y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda, todos los días ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar la infección que tiene en los pulmones, y a partir de ahí, esperar a que él se reponga, esté lo suficiente fuerte para continuar con su vida”.

Finalmente, Pati Chapoy externó sus mejores deseos para que Bisogno pueda volver a la emisión de espectáculos que lo catapultó a la fama, a pesar de que en este momento se encuentre aislado y sin poder tener contacto con su hija.

Daniel Bisogno (Agencia México)

“Mientras tanto no se sabe cuántos días más va a seguir internado, así es que seguiremos esperando con esa voluntad de parte de Daniel, esa energía que lo caracteriza para que salga delante de eso. Y muy lamentablemente no puede ver a Michaela, porque a Michaela no la pueden llevar ahí”, remató.