Mujer que acusa a Jay-Z de agresión reconoce inconsistencias en su declaración

Mujer que acusa a Jay-Z de agresión sexual reconoce inconsistencias en sus declaraciones

Un representante de los Madden confirmó a NBC que estaban de gira por la región centro-norte de Estados Unidos durante los VMAs, y su padre dijo que no recuerda el viaje de regreso de más de cinco horas. El amigo de la mujer que supuestamente la llevó a los premios ha fallecido, añadió la televisora.

En un primer momento, la mujer demandó a Sean ‘Diddy’ Combs alegando que fue violada en una fiesta posterior, pero el domingo modificó la demanda para incluir una nueva acusación de que Jay-Z, cuyo nombre legal es Shawn Carter, también estaba en la fiesta y participó en la agresión sexual.

Jay-Z (GettyImages)

Jay-Z indicó en un comunicado que el artículo demuestra que Tony Buzbee, un abogado especialista en lesiones en Houston, presentó una denuncia falsa contra él por dinero y fama. “Este incidente no ocurrió y, sin embargo, lo presentó en el tribunal y lo reafirmó en la prensa”, apuntó. “La verdadera justicia está llegando. Luchamos desde la victoria, no por la victoria. Esto terminó antes de comenzar”.

Buzbee dijo a The Associated en un correo electrónico que si alguien plantea un nuevo problema que no existía anteriormente, el trabajo de su equipo legal es continuar recopilando hechos y pruebas.