La mamá de Jay-Z se casó con su novia de toda la vida

Jay-Z habló sobre la homosexualidad de su mamá

Jay-Z habló por primera vez en 2017 sobre la homosexualidad de su mamá en la canción Smile.

"Mamá tuvo cuatro hijos, pero es lesbiana. Tuvo que fingir tanto tiempo que era un actriz. Tuvo que esconderse en el clóset, así que se medicó. La sociedad avergonzó y el dolor fue demasiado para soportarlo", señala la canción.

Durante una aparición en la serie My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman en Netflix, el artista reveló que en realidad lloró de alegría cuando su mamá le reveló que se había enamorado de una mujer.

"Lloré lágrimas de alegría cuando te enamoraste. No me importa si es él o ella. Solo quiero verte sonreír a través de todo el odio", confiesa en otra parte de Smile.