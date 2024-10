Mamá de Selena Gomez revela el momento en que descubrió que su hija sería actriz

La también productora de la serie 13 Reasons Why, quien tuvo a Selena cuando tenía sólo 16 años de edad con Ricardo Gomez, llegó a tener tres trabajos para poder pagar las cuentas. En su juventud, también fue artista y reveló que sintió miedo cuando descubrió que Selena Gomez tenía inquietud por la actuación y era evidente que podía hacer una carrera en la industria del entretenimiento.

Desde pequeña, Selena Gomez dio muestras de que sería actriz (Neilson Barnard/Getty Images)

"Fue a uno de mis ensayos conmigo y se quedó sentada todo el rato, sin moverse. De camino a casa se quedó callada y me dijo: 'Sabes, mamá, sería más gracioso si lo hicieras así'. Y pensé, 'Oh, no. Será actriz’", reveló Mandy Teefey al New York Times.

Con información de Bang Showbiz