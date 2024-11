Aarón Díaz presenta “Mézclame”, una canción de amor a México y al mezcal

Aarón Díaz y Francesco Sarcina, una amistad con sabor a México y a mezcal

“Él y yo nos conocemos hace casi 10 años y lo que hizo nuestra relación fuerte inmediatamente fue el amor que Francesco tiene por México y yo, que empecé a pasar tanto tiempo acá en Italia, también inmediatamente me enamoré de su cultura, de la gente y de las similitudes que tenemos”, cuenta Aarón Díaz en exclusiva para Quién, en enlace desde Nápoles.

Por su parte, Francesco Sarcina, quien se conectó desde Roma, recordó el impacto que México tuvo en su persona desde que comenzó a escribir su historia de amor con nuestro país.

Aaron Díaz y Francesco Sarcina cantan "Mézclame" (Cortesía / Aarón Díaz)

“Yo conozco México desde hace como 25 años, si no es que más. Tengo amigos que me invitaban y las primeras veces era esta cosa increíble de México. Porque puedes sentir si la energía de esa tierra, te ama, te acepta, o no; porque es muy fuerte. Te acepta siempre, pero tienes que tener respeto por ella”, cuenta Francesco en perfecto español, con lo que denota el impacto que la cultura y la gente de México han tenido en su vida.