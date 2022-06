La 'receta' de amor y cocina que Aarón Díaz le hereda a sus hijas

Con sus hijas

Para Erin y Regina, hijas de Díaz, la cocina es parte también de su ADN, gracias a la matriarca de la familia, Robin Spencer, "ella dice que no es chef porque no tiene el diploma, pero cocina mejor que algunos que conozco. Cocina con el corazón y mis hijas están todo el tiempo con ella, me gusta ver cómo les gusta conocer comida nueva".

Aarón explicó que, gracias a la enseñanzas de toda su familia, las niñas tienen un paladar muy desarrollado para su edad: "Tienen un panorama más abierto del mundo y la comida, me encanta cuando estamos fuera de México y me dicen que quieren regresar porque se les antojan unas enchiladas".

Díaz disfruta de unos buenos chilaquiles en la mañana o un buen chile en nogada en El Pegaso, y recordó que desde niño, y ahora con Erin y Regina, juntos disfrutan de un desayuno muy tradicional que doña Robin les hace con amor: "Es muy simple; pan con un huevo estrellado en medio, con poquito aceite de oliva, la yema suave, y si yo se los hago y no sale bien me reclaman".

En la receta de Api, como le dicen de cariño las niñas a su abuela, está claro que deben poder cortar las orillas del pan y remojarlas en la yema, antes de darle un buen bocado; esta comida, confiesa Aarón "me marcó de niño, siempre que tenía eso me iba a la escuela feliz, ahora me da mucha ternura ver que ellas comen lo que me hacía mi mamá de niño".



Al formar parte de Discovery Home & Health y al filmar su serie documental, Díaz tiene claro que su objetivo es mostrar a México como realmente es, no ese de las noticias amarillistas que sólo se enfocan en las cosas malas que suceden en nuestro territorio. "Me siento en un momento importante he dado pasos fundamentales como persona y en lo profesional, estoy feliz".