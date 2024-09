Cazzu busca mantener una buena relación con Christian Nodal por su hija, revelan

Tras su ruptura, Christian y Cazzu no han dado pie a 'guerras mediáticas', lo que demostraría que mantienen una relación cordial. Sin embargo, se ha especulado sobre las supuestas exigencias económicas que ella habría solicitado para la manutención de la niña, en las que pediría 135 mil dólares mensuales, aunque ninguno de los dos ha confirmado la información.

Nicki Nicole en la fiesta de Inti, bebé de Cazzu y Christian Nodal.

Nodal explota ante críticas por no publicar cosas con Inti

El cantante respondió a las críticas por no felicitar a Inti en redes sociales. El esposo de Ángela Aguilar dejó claro que no piensa "exponer" a su hija y que no lo haga de manera pública no significa que no suceda.

"Lo que sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor y no desde un post", sentenció en un video que publicó en sus redes sociales.