Pepe Aguilar reacciona a los halagos de Christian Nodal

A pesar de que se rumoró que el intérprete de “Miedo” no estaba de acuerdo con esta relación de su hija, luego de que Nodal elogiara al patriarca de la dinastía Aguilar, aseverando que no es el ogro que todo mundo imagina, en esta ocasión Pepe se pronunció sobre el sonorense.

“No me conoce todavía, no me conoce”, dijo Pepe con una gran carcajada al escuchar los halagos de Nodal en la entrevista que concedió para el programa Ventaneando.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram)

Sin embargo, poco después agregó: “no, pues yo creo que ya uno como ser humano es como le lleguen, o sea, obviamente, yo creo que… Juan Gabriel tenía una canción que decía ‘por las buenas soy muy bueno, por las malas soy muy malo’”.

De la misma manera, el artista, de 56 años, aseveró que hasta el momento el joven cantautor, de 25, ha sido muy educado e incluso ha logrado ganarse parte de su cariño.

“Yo creo que todos, si él es respetuoso como lo ha sido, si es serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata, y aparte es un buen muchacho, o sea, se da a querer el cabr*n”, expresó el cantante.