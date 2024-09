Maite Perroni habla sobre cómo ha vivido su faceta como mamá

Maite Perroni quiere tener más hijos

Ante la posibilidad de hacer crecer su familia, la actriz no descartó la posibilidad de sumar un nuevo integrante, sin embargo, no se siente presionada en ese aspecto. “La verdad es que no tengo como una regla, yo estoy totalmente abierta a que nuestra familia crezca y ya sea lo que Dios quiera, cuando sea, si es así y sino también está bien”, declaró.

Maite Perroni con su hija Lía.

Maite Perroni también habló de los desafíos a los que se ha enfrentado como mamá. “Para mí de entrada fue un reto el hecho de al mes estar ensayando para ir a un tour, eso por ejemplo”, dijo refiriéndose a la gira de RBD. “Mi maternidad como tal, mi proceso con mi bebé no ha sido algo que me haya costado trabajo, lo digo genuinamente, lo he gozado muchísimo, para mí ha sido muy bonito poder dedicarle mi tiempo, desvelos, mi estar, todo eso ha sido para mí una bendición”, comentó.

Finalmente, la actriz descartó que su papel de mamá vaya a repercutir en su trabajo. “Es importante tomar decisiones a partir de lo que tú como actriz quieres hacer, yo estoy en un proceso personal muy importante que va a ser de aquí al día que yo me muera, el último día de mi vida. Independientemente de eso está mi parte profesional y la seguiré viviendo como al día de hoy”, expuso. “Yo tengo una profesión y si yo respeto mi profesión no tengo por qué satanizarla y cualquier personaje puede ser parte de mi historia en un futuro”, puntualizó.