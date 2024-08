Christina Aguilera vive un gran momento aunque se siente “frustrada” por la fama

Es imposible aspirar a la perfección, dice Christina Aguilera

La intérprete de “Dirrty” y “Hurt”, quien saltó a la fama al participar en el programa de televisión infantil El club de Mickey Mouse a principios de los noventa junto a Britney Spears, Justin Timberlake y Ryan Gosling, antes de lanzar su carrera como cantante con “Genie in a Bottle”, en 1999, dijo que se dio cuenta muy desde muy joven que no podría "aspirar a la perfección total" y, de todos modos, no quiere parecer demasiado pulida.

"Al tener tanta historia en el negocio, aprendí muy pronto que es imposible aspirar a la perfección total y complacer a todas las personas en todos los sentidos. Soy perfeccionista, pero hay un elemento de crudeza que me encanta de las actuaciones en vivo”, explicó.

Christina Aguilera forma parte de una generación que ha estado bajo los reflectores por casi 30 años (Getty Images)

“Ser demasiado estratégico hace que se pierda el elemento de vivir el momento como artista. Soy una extraña yuxtaposición de cosas, pero ahora más que nunca me siento cómoda con la idea de dejarme llevar. Y también tienes que ser un ejemplo para tus hijos. No puedes derrumbarte, van a pasar muchas cosas, todo se puede complicar. Así que intento mantener un espacio mental positivo para ellos", aseguró Christina Aguilera.

Con información de Bang Showbiz