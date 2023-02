Pink revela que grabar ‘Lady Marmalade’ no fue divertido por Christina Aguilera

“Creo que soy un alfa y ella es un alfa, y estoy acostumbrada a tomar mis altercados físicamente y ella está acostumbrada a tenerlos verbalmente. Simplemente somos muy diferentes”, agregó.

Pink, Lil' Kim, Mya y Christina Aguilera (Getty Images)

Aguilera, sin embargo, luego le negó a Andy Cohen que tuviera un altercado físico porque Pink "podría vencerme". “La he visto en Behind the Music y sé que tenía algunos sentimientos o lo que sea acerca de cómo fue la grabación de Lady Marmalade y todo eso”, afirmó la intérprete de ‘Genie in a Bottle’ durante un enero de 2019. “Sé que durante el video ella me intimidó mucho porque me estaba interrumpiendo en la audiencia detrás del director, y yo estaba como, '¿Qué está pasando?' Pero, eso es lo que ella hizo en ese entonces. Ella es una persona diferente ahora”.

Pink y Christina Aguilera se reconciliaron

Ambos cantantes luego limaron las asperezas públicamente “Ella tiene mucho talento y en el fondo yo también he tenido días malos. Ella es una persona muy dulce. Nos reconciliamos en The Voice”, explicó Pink, quien comparte dos hijos con su esposo Carey Hart. “No la había visto en años y años y años. Nos convertimos en mamás. Crecimos. Nos abrazamos. Es así de simple. Me siento muy bien por eso”.

Pink, Christina Aguilera y Mya (Getty Images)

Aguilera, por su parte, también es mamá de dos hijos. Tiene un hijo Max, de 15 años, con su ex Jordan Bratman y una hija Summer, de 8, con su prometido Matthew Rutler.