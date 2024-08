Doble tragedia: Mueren la mamá y la hermana de Mariah Carey el mismo día

Mientras se acerca cada vez más la época en la que las redes sociales “descongelan” a la Reina de la Navidad y su célebre canción “All I want for Christmas is you”, este fin de semana ocurrió, para ella, una doble tragedia.

Y es que la propia Mariah Carey confirmó que este fin de semana murieron su mamá y su hermana el mismo día, según han reportado distintos medios estadounidenses.